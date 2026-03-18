La AEMET confirma lluvias en la Comunidad Valenciana: estas son las zonas afectadas

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un pequeño bajón de las temperaturas e incluso la aparición de lluvias en el extremo norte de Castellón en las últimas horas del día. Las Fallas de Valencia vivirán un penúltimo día sin sobresaltos meteorológicos a la espera del jueves 19 de marzo, día de San José, en el que sí que aparecerán precipitaciones en la primera hora del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha confirmado un giro en el tiempo en la Comunidad Valenciana después de varios días de sol y temperaturas al alza. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que habrá un descenso de las máximas y también predice la presencia de lluvias en la provincia de Castellón durante la última hora del día. «Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos a partir de mediodía. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte de Castellón a últimas horas», dice la AEMET.

En Valencia, el penúltimo día de Fallas no tendrá sobresaltos. «Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso», dice la AEMET que sobre el viento predice que será «flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo durante la mañana a nordeste moderado en el litoral y a flojo del este en el interior». La temperatura máxima en la capital será de 18 °C y la mínima de 8 °C.

En Alicante, la máxima estará en la capital, donde se llegará a los 20 ºC durante el día y las mínimas serán de 10 ºC durante la noche. La mínima en la zona estará en 6 °C. En Castellón, la máxima será de 19 °C en la capital y las mínimas caerán a los 5 °C en Morella.

Lluvias en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este 18 de marzo en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos a partir de mediodía. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte de Castellón a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, ligero o sin cambios en Alicante. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo durante la mañana a nordeste moderado en el litoral y a flojo del este en el interior.