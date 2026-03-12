Giro radical en el tiempo en la Comunidad Valenciana: adiós a las lluvias y suben las temperaturas

Giro radical del tiempo en la Comunidad Valenciana. La AEMET confirma que este jueves 12 de marzo no habrá lluvias y la subida de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también confirma que no habrá precipitaciones en los actos de las Fallas de Valencia 2026 que tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento de la capital. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana. Después de días con las fuertes lluvias en Alicante y Valencia como protagonistas, este jueves 12 de marzo por fin sale el sol en el Mediterráneo. La AEMET pronostica incluso que los termómetros subirán de temperaturas, principalmente en la mitad sur del territorio valenciano. Así que este jueves 12 de marzo se espera un día tranquilo en la mascletá que tendrá lugar a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

«Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla en el interior sur por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en el interior, y máximas en ascenso», pronostica la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Valencia, donde se llegará a una máxima de 19 ºC en la capital y una mínima de 9 ºC.

Más altas serán las temperaturas en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 20 ºC en Orihuela. «Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur en el litoral por la tarde», dice la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en esta zona. La zona más fría de la Comunidad Valenciana volverá a ser la provincia de Castellón, donde los termómetros caerán hasta los 3 ºC en Morella. En la capital, la máxima será de 18 ºC y la mínima de 8 ºC.

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 12 de marzo:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla en zonas del interior de la mitad sur por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur y ligero ascenso en la mitad norte; máximas en ascenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste en la mitad norte por la mañana, con intervalos de noroeste moderado en el interior norte de Castellón a primeras horas; por la tarde tenderá a predominar la componente sur en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.