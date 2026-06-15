La acusación popular pide al juez Peinado que le retire el pasaporte a Begoña Gómez y le prohíba salir del país

La acusación popular, liderada por Hazte Oír, ha formulado en la vista preliminar del caso Begoña Gómez que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno dos nuevas peticiones de medidas cautelares contra ella. En primer lugar, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado la retirada inmediata del pasaporte de Begoña Gómez, junto con la prohibición expresa de salir del territorio nacional sin autorización judicial.

La acusación ha argumentado el riesgo de fuga ante la gravedad de las penas solicitadas (24 años de prisión) y la posibilidad de que se abra juicio oral contra ella.

En segundo lugar, ha pedido que se imponga a Begoña Gómez la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado cada 15 días, así como cuantas veces sea requerida por el instructor.

Estas medidas cautelares se han solicitado también para la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno al servicio de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, a excepción de aquellas relacionadas con la actividad empresarial de Gómez, mientras que no han solicitado ninguna para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Las citadas medidas cautelares se enmarcan en el trámite previo a la posible apertura de juicio oral por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Cuando el magistrado ha abordado esta cuestión, tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez han sido requeridas a levantarse y situarse frente al micrófono. Ninguna ha tomado la palabra. Begoña Gómez ha permanecido impávida durante toda la sesión, sin que su gesto haya variado salvo en ese momento, en el que fuentes presentes en la sala describen su semblante como «muy serio». Su abogado, el ex ministro Antonio Camacho, ha reiterado que esta es una investigación con intereses políticos contra su defendida, y que es «un procedimiento fantasma para erosionar al Gobierno».

Por otra parte, otro momento crítico ha sido cuando Peinado le ha dicho al abogado de Begoña Gómez que expusiera sus ideas dirigiéndose al magistrado y no al resto de abogados, pero él ha dicho: «No hay ninguna norma que me lo exige». Se ha hecho un momento de silencio tenso.

La sesión de este lunes en la Plaza de Castilla ha seguido en gran medida el guion previsto. Las defensas y el fiscal José Manuel San Baldomero han pedido el archivo del caso.

Las acusaciones, encabezadas por la acusación popular de HazteOir, han mantenido sus peticiones de condena, que alcanzan los 24 años de prisión para Begoña Gómez y para su asesora, Cristina Álvarez, también investigada en la causa. Para el tercer imputado, Juan Carlos Barrabés, no se solicitaron cautelares en este trámite, por lo que no llegó a levantarse en ningún momento de la vista.

Tras más de tres horas de audiencia preliminar, el juez Juan Carlos Peinado no ha resuelto sobre las medidas cautelares que han solicitado las acusaciones, por lo que han quedado pendientes. El juez deberá resolverlas en los próximos días.