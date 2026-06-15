Begoña Gómez volverá a entrar por el garaje a su cita con el juez por el «ambiente hostil y de rechazo social»

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a entrar por el garaje para su cita con el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que le ha citado este lunes a una audiencia preliminar a la que tiene «obligación de comparecer». Begoña repite una maniobra que ya ha utilizado en otras ocasiones en el juzgado y también en la Asamblea de Madrid, alegando en este caso la posibilidad de recibir «ambiente hostil y de rechazo social» en su comparecencia.

Además de Begoña Gómez, también han sido citados este en la audiencia preliminar de cara al juicio con jurado popular que el juez Peinado quiere que se celebre, tanto la asesora de la mujer de Pedro Sánchez en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos junto a Gómez, imputados en el denominado caso Begoña Gómez.

Está previsto que la audiencia preliminar convocada por Peinado dé comienzo a las 18:00 horas, coincidiendo con el inicio del primer partido de la selección española de fútbol en el Mundial 2026. A pesar de que muchas miradas estarán puestas en el encuentro deportivo, Gómez ha pedido, y ha sido autorizada, a entrar en sede judicial por el garaje, evitando así, una vez más, su exposición al público.

Inicialmente, la citación a Gómez, Álvarez y Barrabés era para el 9 de junio, pero el juez Juan Carlos Peinado la retrasó después de que Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente del Gobierno, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original.

Los tres investigados están obligados a «comparecer personalmente» en sede judicial bajo «apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública» en caso de que no lo hicieran, tal y como subrayó el magistrado en un auto.

Además de los investigados y sus defensas, a la audiencia preliminar también están citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, que están lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular. Peinado ha planteado juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.