España – Cabo Verde en directo online | Última hora del partido del Mundial 2026 en vivo hoy

España se enfrenta a Cabo Verde en el primer partido del Mundial 2026 que se disputa este lunes en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El equipo de Luis de la Fuente entra en liza en el campeonato del mundo con la disputa del primer partido del grupo H, en el que también están Arabia Saudí y Uruguay, que serán los próximos rivales de la selección española.

España entra en juego en el Mundial 2026 en el duelo que le enfrentará a Cabo Verde este lunes a las 18:00 horas en Atlanta. La reciente campeona de la Liga de las Naciones y de la Eurocopa 2024 disputa su primer partido de una competición en la que es una de las favoritas al título junto con otras potencias como Francia, Portugal, Argentina, Inglaterra o Brasil.

España-Cabo Verde: sigue en directo el Mundial 2026

España está encuadrada en el grupo H del Mundial 2026 junto con Cabo Verde, que será su primer rival este lunes, Arabia Saudí y Uruguay. El morbo está en un posible cruce con Argentina en la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final en caso de que una de las dos no sea primera de grupo. La actual campeona del mundo está encuadrada en el grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

Así que la selección española inicia este lunes el camino a la final que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. Este será el último partido de los 104 partidos que se disputarán en el torneo más novedoso de la historia, que por primera vez se disputa en tres países diferentes y que juegan 48 equipos, que han sido repartidos en 12 grupos de cuatro cada uno, clasificándose las dos primeras y las ocho mejores terceras para dieciseisavos de final.

Sigue en directo el España-Cabo Verde

El España-Cabo Verde del Mundial 2026 comenzará a partir de las 18:00 horas y lo podrá seguir en directo a través de televisión en TVE. También podrás informarte de todo lo que sucede antes, durante y después del partido en el directo que te ofrecemos en OKDIARIO.