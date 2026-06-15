España – Cabo Verde en directo online | Última hora del partido del Mundial 2026 en vivo hoy
Sigue en directo el España-Cabo Verde del Mundial 2026
Horario y dónde ver por televisión el España-Cabo Verde del Mundial 2026
España se enfrenta a Cabo Verde en el primer partido del Mundial 2026 que se disputa este lunes en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El equipo de Luis de la Fuente entra en liza en el campeonato del mundo con la disputa del primer partido del grupo H, en el que también están Arabia Saudí y Uruguay, que serán los próximos rivales de la selección española.
España entra en juego en el Mundial 2026 en el duelo que le enfrentará a Cabo Verde este lunes a las 18:00 horas en Atlanta. La reciente campeona de la Liga de las Naciones y de la Eurocopa 2024 disputa su primer partido de una competición en la que es una de las favoritas al título junto con otras potencias como Francia, Portugal, Argentina, Inglaterra o Brasil.
España-Cabo Verde: sigue en directo el Mundial 2026
España está encuadrada en el grupo H del Mundial 2026 junto con Cabo Verde, que será su primer rival este lunes, Arabia Saudí y Uruguay. El morbo está en un posible cruce con Argentina en la nueva eliminatoria de dieciseisavos de final en caso de que una de las dos no sea primera de grupo. La actual campeona del mundo está encuadrada en el grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.
Así que la selección española inicia este lunes el camino a la final que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. Este será el último partido de los 104 partidos que se disputarán en el torneo más novedoso de la historia, que por primera vez se disputa en tres países diferentes y que juegan 48 equipos, que han sido repartidos en 12 grupos de cuatro cada uno, clasificándose las dos primeras y las ocho mejores terceras para dieciseisavos de final.
Sigue en directo el España-Cabo Verde
El España-Cabo Verde del Mundial 2026 comenzará a partir de las 18:00 horas y lo podrá seguir en directo a través de televisión en TVE. También podrás informarte de todo lo que sucede antes, durante y después del partido en el directo que te ofrecemos en OKDIARIO.
Pedro Sánchez alaba a España por «diverso»
Pedro Sánchez se ha grabado un vídeo en el que anima a la selección española y en el que alaba al equipo de De la Fuente por ser «joven y diverso». El presidente del Gobierno, que no recibió a los jugadores antes de viajar a Estados Unidos, busca tener una imagen de unidad ante los escándalos que continuamente le rodean.
La ‘crisis’ de España desde Sudáfrica
Existe un dato llamativo, y es que desde que la selección derrotó a Holanda en la final de 2010 para proclamarse campeona por primera vez, España sólo ha ganado tres partidos de Mundiales: a Australia en 2014, a Irán en 2018 y a Costa Rica en 2022. Tremendo. Toca sumar una más este lunes, otra el domingo contra Arabia Saudí y la tercera contra Uruguay el próximo sábado de madrugada.
¿Cómo nos fue en los últimos debuts?
Echando la mirada atrás a los últimos cuatro Mundiales, hay que recordar que España goleó a Costa Rica (7-0) en Qatar 2022, empató con Portugal (3-3) en Rusia 2018, perdió con Holanda (1-5) en Brasil 2014 y perdió con Suiza (0-1) en Sudáfrica 2010 antes de lograr su primera estrella.
Este es el banquillo de España
El fondo de armario de De la Fuente está al alcance de muy pocos en este torneo. Estos son los suplentes de España en su primer partido del Mundial: David Raya, Joan García, Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Grimaldo, Zubimendi, Dani Olmo, Mikel Merino, Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Álex Baena, Borja Iglesias, Nico Williams y Yeremy Pino.
Gavi, la gran novedad
El principal misterio en el once de España estaba en cómo sustituiría De la Fuente a Nico Williams, que aún no está a tope. Todo indicaba que metería un extremo puro, como Álex Baena, pero finalmente se decanta por Gavi. Así, formará un 4-4-2 con un mediocampo en rombo compuesto por Rodri, Fabián, Pedri y Gavi.
El Rey anima a la selección desde España
El Rey Felipe VI ha enviado un mensaje de apoyo a la selección española, deseando que «lo hagan lo mejor posible» y que «a ser posible» gane España, si bien de entrada cree que es un partido «asequible». «Yo creo que es un partido asequible, en principio, pero, bueno, nunca se sabe porque los partidos son siempre fuentes de sorpresas. Bueno, digo los partidos de fútbol», ha bromeado el Jefe del Estado en declaraciones a la prensa en el Congreso.
La afición de España ya ruge en Atlanta
Muchísimo ambiente en el camino de la hinchada española hacia el estadio de Atlanta. Vean cómo animan nuestros aficionados a menos de dos horas del encuentro. Nuestro enviado especial, Iván Martín, ya está allí con ellos.
🙌🏼🇪🇸 ¡Nuestra afición ya está dándolo todo en Atlanta!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/b3st7QNi7H
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
Así ha anunciado España su primer once
Ojo al vídeo que saca la selección con De la Fuente introduciendo la alineación y la cara de cada protagonista dando su nombre.
🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista.
¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
¡Ya tenemos la alineación de España!
Así salen los de De la Fuente: Unai Simón en portería; Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa; Rodri, Fabián en el medio, con Pedri de enganche y Gavi tirado a banda izquierda; Ferran en la derecha y Oyarzabal.
¡Bienvenidos a nuestro debut en el Mundial!
Ya se estaba haciendo larga la espera hasta el debut de los nuestros en la Copa del Mundo, pero por fin ha llegado el día. Este lunes la campeona del mundo en 2010 se estrena contra Cabo Verde a las 18:00 horas. ¿Debut con trampa o trámite para España?
¡Hola España!
Muy buenas tardes. Bienvenidos al directo del primer partido de España en el Mundial 2026. La actual campeona de Europa entra en juego en la competición en el partido que le enfrentará a Cabo Verde en Atlanta.
¡Alineación de Cabo Verde!
Este es el once de Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Diney Borges, Sidny; Kevin Lenini, Laros Duarte; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Mendes; Dailon Livramento.