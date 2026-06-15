La afición española ha respondido en masa a la llamada de la Selección. Más de 1.500 aficionados españoles hicieron una marcha sin precedentes desde la Casa España hacia el estadio donde debutarán los chicos de Luis de la Fuente en el Mundial. Nadie quiere perderse el debut de la campeona de Europa frente a Cabo Verde.

La convocatoria fue un éxito total. Era la primera vez que se hacía y la afición respondió con creces. La Federación Española de Fútbol vendió todo el cupo de entradas españolas que tenía disponibles, unas 7.000 en total. A todos ellos se sumaron seguidores presentes en Estados Unidos, por lo que habrá una gran marea roja en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la casa de los Atlanta Falcons.

La selección española debuta este lunes ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Este domingo, la RFEF inauguró la Casa España con la idea de reunir a todos los españoles durante el campeonato, que sirva como punto de encuentro para los seguidores del combinado nacional en Atlanta. Se encuentra a escasos 800 metros del estadio de Atlanta y contará con dos espacios diferenciados para que los aficionados disfruten de una experiencia completa en torno al partido.

Además, en la zona exterior se instalará una pantalla gigante desde la que seguir el encuentro en directo para aquellos que no puedan ir al estadio. Desde ahí ha partido la expedición española hacia el campo para el debut de una de las principales favoritas al título.