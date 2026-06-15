España – Cabo Verde: arranca el camino hacia la gloria

Ha llegado la hora. El sueño de conquistar la segunda estrella ya está aquí. España debuta este lunes en el Mundial frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (18:00 hora peninsular española) con la obligación de confirmar sobre el césped todo lo bueno que lleva demostrando durante los dos últimos años. Los hombres de Luis de la Fuente aterrizan en Estados Unidos como campeones de Europa, con una racha de 30 partidos sin perder y con la etiqueta de favoritos que nadie dentro de la expedición rehúye.

La Selección llega en uno de los mejores momentos de su historia reciente. Los resultados respaldan al grupo, el juego también y la sensación general es que España tiene argumentos suficientes para pelear por el título. Sin embargo, existe un dato que invita a la prudencia. Desde que levantó el Mundial de Sudáfrica en 2010, el combinado nacional no ha conseguido superar una sola eliminatoria mundialista. Cayó en la fase de grupos en Brasil, fue eliminada en octavos en Rusia y volvió a quedarse en la misma ronda en Qatar. Por eso resulta tan importante arrancar con buen pie.

Porque los Mundiales no suelen conceder segundas oportunidades. Un triunfo permitiría encarrilar la clasificación para los octavos de final antes de afrontar los compromisos frente a Arabia Saudí y Uruguay. España sabe que es superior a Cabo Verde, pero también que cualquier exceso de confianza puede convertirse en un problema.

Sin Lamine y Nico… de entrada

Luis de la Fuente tiene prácticamente decidido el once con el que comenzará la aventura mundialista. La gran novedad será la presencia de Álex Baena en el costado izquierdo del ataque. El futbolista rojiblanco se ha ganado el puesto después de las buenas sensaciones que dejó ante Perú y partirá por delante de Dani Olmo y Yeremy Pino. Mientras, Lamine Yamal y Nico Williams comenzarán el encuentro en el banquillo. Ambos están recuperados de sus problemas físicos, pero el cuerpo técnico prefiere administrar sus minutos y evitar riesgos innecesarios en el estreno.

La ilusión de la debutante

Enfrente estará una selección que tiene una cita con la historia. Cabo Verde disputará contra España el primer partido mundialista de toda su historia. El pequeño archipiélago africano, con apenas medio millón de habitantes, se ha convertido en una de las grandes historias de este Mundial después de completar una brillante fase de clasificación.

Los hombres dirigidos por Pedro Leitao Brito, conocido futbolísticamente como Bubista, consiguieron el billete de forma directa tras liderar un grupo en el que compartían espacio con selecciones tan potentes como Camerún, Angola o Libia. El éxito es el resultado de años de trabajo y de una política de captación que ha permitido incorporar a numerosos futbolistas nacidos fuera del país pero con raíces caboverdianas.

De hecho, sólo la mitad de los 26 convocados nacieron en alguna de las islas del archipiélago. Entre ellos destaca Ryan Mendes, auténtico símbolo de esta generación y principal referencia ofensiva del equipo. Dieciséis años después de debutar con la selección, será una de las grandes amenazas para España.

Cabo Verde destaca por su disciplina táctica, su capacidad para defender en bloque bajo y su facilidad para competir en partidos cerrados. Bubista ha construido un equipo incómodo, compacto y solidario que intenta reducir espacios y aprovechar cualquier transición para castigar al rival. Esa fórmula ya le permitió alcanzar los cuartos de final de la Copa de África y consolidarse como una de las selecciones emergentes del continente.

Además, contará con futbolistas de nivel contrastado como Logan Costa. El central del Villarreal se ha recuperado a tiempo de la grave lesión de rodilla que sufrió durante la temporada y será titular frente a España. Junto a él aparecen nombres como Wagner Pina, Jamiro Monteiro, Vozinha o Dailon Livramento, futbolistas con experiencia en ligas competitivas y capaces de complicar la vida a cualquier rival.

España – Cabo Verde: alineaciones probables