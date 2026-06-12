El árbitro jordano Adham Makhadmeh dirigirá el estreno de España en el Mundial

El árbitro jordano Adham Makhadmeh dirigirá el partido España – Cabo Verde, primer encuentro de España en el Mundial 2026 que se jugará en Atlanta el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas. Este colegiado tiene 39 años y está considerado como uno de los mejores árbitros de la AFC, confederación asiática.

España se estrenará en el Mundial ante Cabo Verde, una selección que jugará por primera vez el torneo. Los de Luis de la Fuente se presentan en Estados Unidos como favorita para conquistar el Mundial tras su victoria en la Eurocopa y tras hacer una gran fase de clasificación.

Así, Adham Makhadmeh también se estrena en un Mundial, aunque en torneos de Asia tiene ya experiencia. Es un árbitro habitual en la Liga de Campeones de AFC -dirigió, por ejemplo, la final del año 2017-, o también de campeonatos mundiales de categorías inferiores. También estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia). El España – Cabo Verde será el primer partido de un Mundial de Adham Makhadmeh.

En el VAR de este estreno de España en el Mundial estará un colombiano, Alexander Guzman, mientras que los asistentes en bandas (liniers) serán también jordanos: Mohammad Alkalaf y Ahamd Alroalle.