Atlanta, una de las sedes del Mundial y en la que España jugará sus dos primeros partidos (ante Cabo Verde y contra Arabia Saudí), ya está lista para la gran cita mundialista y, entre otras cosas, tiene una Casa de España. El Mundial se vive por todos lados y OKDIARIO ha visitado este lugar en el que se respira fútbol y, por supuesto, todo el apoyo para la selección española.

En el mural de la Casa de España de Atlanta existen pintadas de los mejores momentos de la selección española. Está, por ejemplo, la celebración de Fernando Torres en la Eurocopa 2008, el saludo entre Nico Williams y Lamine Yamal en la última Eurocopa, aficionados españoles, y por supuesto, dos momentos icónicos de España: el gol de Iniesta en la final del Mundial 2010 y la parada de Casillas a Robben en aquella final.

La Casa España es el espacio creado por la RFEF como punto de encuentro para los seguidores del combinado nacional en Atalanta. Situada a apenas 800 metros del Atlanta Stadium, contará con dos espacios diferenciados para que los aficionados disfruten de una experiencia completa en torno al partido.

En la zona exterior se instalará una pantalla gigante desde la que seguir el encuentro en directo y se exhibirá el trofeo conquistado por España en el Mundial de 2010. En el espacio interior, los visitantes podrán recorrer una exposición histórica con todos los títulos logrados por la Selección, desde la Eurocopa de 1964 hasta el título continental de 2024.