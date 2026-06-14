Alineación de España contra Cabo Verde: Baena toma la delantera

La alineación de España para el debut contra Cabo Verde en el Mundial será, a priori, la misma que formó contra Perú el pasado lunes en el último amistoso previo a esta cita que se celebró en Puebla. Por lo tanto, Baena apunta a titular en el costado izquierdo del ataque por delante de Dani Olmo y Yeremy Pino. Lamine Yamal y Nico Williams empezarán en el banquillo.

Luis de la Fuente lleva tiempo diciendo que tiene decidido el once con el que arrancará el sueño mundialista de España en Atlanta. Bajo palos estará Unai Simón. El guardameta del Athletic sigue siendo el número uno para el seleccionador y será el encargado de defender la portería española en el Mercedes-Benz Stadium. A pesar de la enorme competencia con David Raya y Joan García, el riojano mantiene plena confianza en el campeón de Europa.

Por delante del vasco aparecerá una defensa reconocible. Marcos Llorente ocupará el lateral derecho, mientras que Marc Cucurella hará lo propio en el izquierdo. En el eje de la zaga estarán Laporte y Pau Cubarsí. La experiencia del central del Athletic y la enorme personalidad del defensa del Barcelona forman una pareja que ofrece garantías y salida de balón. Además, ambos llegan en un gran momento y parecen indiscutibles para el seleccionador.

En la sala de máquinas tampoco se esperan sorpresas. Rodri ejercerá como jefe absoluto del centro del campo acompañado por Fabián Ruiz y Pedri. El jugador del Manchester City será el encargado de equilibrar al equipo, mientras que el canario y el sevillano aportarán creatividad, control y llegada desde segunda línea. Es, probablemente, el centro del campo más talentoso de toda la competición y una de las grandes bazas de España para pelear por el título.

La gran novedad aparece en los tres cuartos de campo. Álex Baena apunta a titular en el costado izquierdo. El futbolista del Atlético se ha ganado la confianza de Luis de la Fuente gracias a su capacidad para asociarse, generar superioridades y aparecer entre líneas. En la derecha estará Ferran Torres, una de las grandes revelaciones de los últimos meses, mientras que Mikel Oyarzabal ejercerá como referencia ofensiva.

Lamine y Nico tendrán que esperar

Mientras tanto, Lamine Yamal y Nico Williams aguardarán su oportunidad desde el banquillo. Ambos han evolucionado favorablemente de sus problemas físicos y estarán disponibles para jugar, pero el cuerpo técnico considera que todavía no es el momento de asumir riesgos innecesarios. La idea pasa por ir introduciéndolos poco a poco en el torneo para que alcancen su mejor nivel conforme avance la competición.

Posible alineación de España

Así las cosas, España saltará al césped de Atlanta con Unai Simón; Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal y Baena.