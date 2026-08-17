Siete planes para hacer en Madrid en agosto: desde el autocine hasta las fiestas populares más castizas

Es cierto que no se convierte en el escenario ideal durante el verano pero, si te toca pasar un agosto en Madrid, puede que no sean tan malas noticias. Mientras la gente emigra a los puntos de costa para poder vivir unas vacaciones al mar, la ciudad despliega una cara poco conocida para la mayoría de personas. Cede sus calles a las celebraciones castizas de sus barrios más icónicos, las plazas se convierten en autocines y los diferentes lugares que acoge la ciudad se llenan de planes para no dejar que la ciudad mantenga la vida que tanto la caracteriza.

Es probable que, si eres de los que les ha tocado despedir el verano sin poder salir de la ciudad, tu forma de afrontar esta situación no haya sido la más positiva. La solución: cambia el chip, descubre qué es lo que Madrid tiene preparado para ti en agosto y aprovecha a hacer planes en el mes donde Madrid es más pausada y acogedora.

‘Un cuarto de estar para la ciudad’, en Matadero

Independientemente de la época del año que sea, Matadero siempre tiene un plan cultural para poder disfrutar de las tardes de verano. A su programación cultural cubierta por exposiciones, el cine de verano o los campamentos infantiles en inglés, se suma un espacio donde huir de los días en los que Madrid parece no tener límite con las altas temperaturas.

Con el fin de crear un oasis térmico dentro de la ciudad, Matadero ha dado forma a Un cuarto de estar para la ciudad, concebido como un refugio climático situado en la Nave Una del centro. Su interior ha sido acondicionado con plantas cedidas por Estufas del Retiro para crear un espacio verde cultural. Porque, además, contará con su propio programa de actividades que se desarrollarán de martes a domingo, en horario de 12 a 21 horas.

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Fiestas de agosto en Madrid

Como transición hacia la realidad laboral, el mes de agosto tiene preparada una consecución de fiestas castizas de la capital que, cada año, reúnen a quienes pasan el mes en la capital. Hablamos de las famosas verbenas sin las que Madrid no sería tan Madrid durante el verano. La primera cita son las fiestas de San Cayetano, que del 5 al 8 de agosto llenan de farolillos y chulapos las zonas del Rastro, la plaza General Vara del Rey y Embajadores. A sólo un respiro continúan las Fiestas de San Lorenzo, típica fecha en la que tiene lugar la lluvia de estrellas conocida como las lágrimas de San Lorenzo.

Esta vez la festividad se centra en el barrio de Lavapiés, del 9 al 12 de agosto, donde no pueden faltar conciertos gratuitos, bailes de chotis, barras callejeras, limonada y actividades familiares. El cierre lo pone el barrio de La Latina con la celebración de las Fiestas de la Virgen de la Paloma. Este año tendrán lugar del 14 al 17 de agosto y son el cierre de las fiestas de verano más castizas de la ciudad.

Los tardeos de Rita’s Mirador

Un indicativo de que el verano tiene planes especiales son los tardeos. Con ellos comienza la apertura del mes de agosto en Rita’s Mirador. Este espacio, impulsado por el Grupo Autocines en las inmediaciones del Riyadh Air Metropolitano, es un nuevo espacio de ocio dispuesto a dejar que el mes comience de la mejor forma posible. Su tardeo tendrá lugar los días 31 de julio y 1 de agosto, de 20:00 a 0:00. Un momento perfecto para poder disfrutar del final del día con música en directo, DJ set, propuesta gastronómica, cócteles y shisha.

Piano Bar Sofía

Desde el 13 de junio, las noches de la Gran Vía madrileña tienen un ritmo diferente, porque el Teatro Sofía ha cambiado su formato para convertirse en el Piano Bar Sofía. Lo hace viernes y sábados por las noches, en horario de 23:30 a 02:30 h, cuando el piano man toma las riendas del encuentro para festejar una jornada divertida y auténtica, siempre acompañada por la música. Y lo hace acompañado de una carta bien hecha, servida con tiempo, y que cuenta con su propia oferta de coctelería, licores de siempre, combinados clásicos, cavas y mucho más.

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Night Pass del Hotel Emperador

Lo primero que debes buscar para tener a mano en Madrid cuando llega el verano es un buen spot con una piscina. Sí, además, ofrece planes exclusivos, el planazo está montado. Este es el caso del Hotel Emperador, que para este verano ha reservado las noches del miércoles 5 de agosto y del miércoles 19 de agosto, de 19 h a 23 h, para crear sus Night Pass.

Con ellas puedes acceder al rooftop y disponer de toalla, tumbona y un Aperol, mientras que terminas el día viendo cómo el cielo de Madrid se tiñe de atardecer. Esta propuesta tiene un valor de 55 € y también puedes completarla con una cena en el propio Sky Bar; todo depende de cuánto quieras alargar la velada.

Los Veranos de la Villa

Un año más, los Veranos de la Villa vuelven a acoger toda una agenda cultural en la ciudad durante las noches de julio y agosto. Su extensa programación abarca cine, teatro, exposiciones, conciertos, actuaciones y mucho más. Algunas de un día, otras que harán una especie de residencia cultural para acoger a un público mayor, pero todas ellas dispuestas a hacer más ameno el mes de agosto en la ciudad.

Una de sus citas más populares son los Cines Calientes, el ciclo de películas en el que artistas invitados comentan populares títulos junto a una amenización musical. Puedes disfrutarlos en el Parque de la Bombilla hasta el 18 de agosto; o chequear toda la programación que han preparado y así poder seleccionar el encuentro que más se ajuste a ti.

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Dani’s Cinema Club

Cuando llega el buen tiempo, no hay quien se resista a los famosos cines de verano, menos aún cuando te permiten ascender a lo más alto de uno de los edificios más icónicos de Madrid, con uno de los chefs más conocidos como anfitrión del encuentro. Hablamos de la cita que tiene guardados los días 5 y 26 de agosto en el restaurante de Dani García situado en la azotea del Four Seasons Hotel Madrid.

Para cada cita se ha desarrollado un menú diseñado exclusivo para la ocasión, pensado para acompañar la narrativa de la proyección mediante una selección de platos, referencias y guiños vinculados a cada historia. Y las películas que podrán verse serán Casino Royale y F1, respectivamente, la película protagonizada por Brad Pitt.