Imprescindibles para sobrevivir al calor, los vuelos y los días de playa: protección, hidratación y efecto buena cara

Preparar la maleta para las vacaciones ya no consiste sólo en elegir la ropa adecuada. El neceser se ha convertido en un auténtico aliado para cuidar la piel, el cuerpo y el bienestar durante los días de descanso. El calor, la exposición al sol, los cambios de temperatura, los viajes largos o las jornadas interminables al aire libre hacen que algunos productos se conviertan en imprescindibles. Desde protectores solares con tratamiento hasta brumas refrescantes, pasando por fragancias que evocan el verano, cosméticos multifunción y fórmulas pensadas para aliviar el cansancio muscular, estos lanzamientos están diseñados para acompañarte allá donde vayas.

Maquillaje con efecto buena cara

Pot Rouge Velvet Matte, de Bobbi Brown. Un práctico stick híbrido que combina maquillaje y tratamiento en un solo gesto. Puede utilizarse en el rostro, las mejillas y los labios para aportar un toque de color fresco y jugoso mientras hidrata la piel durante 24 horas. Disponible en tonos de colorete, bronceador e iluminador, proporciona un acabado luminoso y natural que favorece a todos los tonos de piel, convirtiéndose en uno de esos básicos multifunción que ahorran espacio en el neceser.

Long Lasting Infinity Blush, de Camaleon Cosmetics. Este colorete en crema de larga duración se activa al contacto con la piel para ofrecer un tono personalizado y un acabado muy natural. Su textura ligera se funde fácilmente y aporta un efecto buena cara que permanece durante horas, perfecto para maquillajes rápidos durante las vacaciones.

Petite Face Trace, de Westman Atelier (a la venta en Sephora). En formato mini y en barra, este contorno en crema permite esculpir y definir el rostro con facilidad. Es práctico para llevar de viaje y consigue aportar dimensión al rostro con un acabado natural y favorecedor en apenas unos segundos.

Protección solar y tratamiento

Diamond Luminous SPF 50 PA+++ Oil Free Brilliant Sun Protection, de Natura Bissé. Mucho más que un protector solar, esta CC Cream con SPF 50 protege frente a la radiación solar mientras ayuda a reducir la apariencia de las manchas y unifica el tono gracias a un color adaptable a todo tipo de pieles. Un dos en uno ideal para simplificar la rutina estival.

Crema Facial Sun-Protect SPF 30 y SPF 50, de Camaleon Cosmetics. Protector solar facial de textura ligera y acabado aterciopelado, sin efecto blanco ni sensación grasa. Combina filtros de amplio espectro UVA y UVB con activos hidratantes como escualano vegetal y manteca de karité, además de vitamina E y extracto de granada para proteger la piel del estrés oxidativo y prevenir manchas y pérdida de elasticidad.

Hidratación y equilibrio para la piel

AntioxifEYE, mascarilla para el contorno de los ojos, de Pixi. Un imprescindible en cualquier neceser de viaje. Aplícatela durante el trayecto (ya sea en avión, tren o coche) y llegarás a tu destino con la mirada descansada, descongestionada y luminosa, como si hubieras dormido ocho horas.

AquaPoring Hydrating Cream, de Circadia. Una crema hidratante formulada para mantener la piel confortable incluso en condiciones de calor o deshidratación. Favorece la retención de agua en la piel y ayuda a reforzar la barrera cutánea, convirtiéndose en una excelente aliada después de la exposición solar.

Green Rebalance, de My Green. Este aceite facial altamente concentrado está pensado para devolver el equilibrio a las pieles alteradas. Calma, regula y ayuda a restaurar la homeostasis cutánea, proporcionando confort inmediato y una sensación de bienestar, especialmente después de jornadas de sol, viento o cambios ambientales.

Bienestar corporal durante el viaje

Fisio-up, crema de masaje muscular efecto frío. Después de largas caminatas, rutas o viajes, esta crema efecto frío ayuda a aliviar la sensación de sobrecarga muscular. Su fórmula está diseñada para cuidar, reparar y favorecer la recuperación, convirtiéndose en un imprescindible para quienes no renuncian a mantenerse activos durante las vacaciones.

Dreox Formula, de Luxmetique. Este complemento incorpora activos patentados que favorecen la eliminación de líquidos y apoyan los procesos naturales de detoxificación del organismo desde el interior. Una opción para quienes buscan sentirse más ligeros durante el verano.

Frescor para combatir el calor

Intimate Deo Fresh, de Chilly. Este pulverizador íntimo refrescante proporciona una agradable sensación de limpieza y frescor durante horas. Enriquecido con vitamina E, prebióticos, mentol y una molécula antiolor con acción antibacteriana, resulta especialmente útil durante los días de altas temperaturas, después del deporte o en viajes largos.

Bruma corporal estimulante Rosal en Calma, de El Jardín de Hammam. Una bruma multifunción enriquecida con extractos de hiedra y caléndula que puede utilizarse sobre el cuerpo, el cabello o incluso como bruma de almohada. Su aromaterapia aporta una sensación de frescor y relajación perfecta para desconectar durante las vacaciones.

El perfume del verano

Sweat, Tears, Paradise, de Discothèque. Esta fragancia unisex transporta a una noche de verano junto al mar inspirada en la Mykonos de 1995. La absenta, el samphire y el lirio salado abren una composición que evoluciona hacia un corazón de sal marina, ambroxan, mimosa y notas de niebla marina, antes de asentarse sobre un fondo de cedro, styrax y almizcles. Un perfume contemporáneo que captura la libertad, la música y la energía de las noches estivales.

Reparación mientras duermes

Sensations Mousse Relax, de Germinal. La noche también forma parte de la rutina de belleza en vacaciones. Esta crema mousse redensificante y reparadora está formulada para mejorar la firmeza y elasticidad de la piel gracias a tres tipos de colágeno. Incorpora vitamina B12 para calmar la barrera cutánea, alfahidroxiácidos que exfolian e hidratan suavemente y un emulsionante de origen vegetal que ayuda a reducir la sensibilidad. Su delicado aroma inspirado en un postre de fresa invita además a disfrutar de un descanso más profundo.