De la radiofrecuencia al drenaje linfático: los tratamientos corporales que merecen la pena antes de que llegue el verano

Con la llegada del verano, la atención suele centrarse en el cuidado de la piel del rostro, la protección solar o la renovación del armario. Sin embargo, el cuerpo también reclama una puesta a punto específica después de meses de frío, ropa de abrigo y menor exposición al aire libre. La circulación puede resentirse, la piel aparece más apagada, la retención de líquidos se hace más evidente y algunas zonas acumulan grasa localizada difícil de eliminar únicamente con dieta y ejercicio. Por eso, las semanas previas al verano se convierten en el momento perfecto para recurrir a determinados tratamientos corporales que ayudan a mejorar el aspecto de la piel, redefinir la silueta y potenciar el bienestar general.

Desde técnicas drenantes hasta tecnologías de última generación para combatir la flacidez o la celulitis, estos son los tratamientos corporales que los expertos consideran imprescindibles para recibir la temporada estival con la mejor versión de uno mismo.

Drenaje linfático: el primer paso para deshinchar el cuerpo

La retención de líquidos, la sensación de piernas cansadas o la hinchazón abdominal suelen intensificarse con la llegada del calor, por lo que el drenaje linfático se convierte en uno de los tratamientos estrella antes del verano. En la clínica Montserrat Quirós, este procedimiento se realiza mediante un masaje manual con movimientos suaves, lentos y precisos que estimulan el sistema linfático para favorecer la eliminación de líquidos y toxinas de forma natural.

El resultado es una sensación inmediata de ligereza, una mejora de la circulación y una reducción del volumen provocado por la retención hídrica. Además, este tratamiento ayuda a oxigenar los tejidos, mejora el aspecto de la piel y contribuye a potenciar los efectos de otros protocolos corporales.

Es una opción especialmente recomendable para quienes pasan muchas horas de pie o sentados, sufren mala circulación o buscan comenzar el verano con una sensación de bienestar que también se refleja en la silueta.

Exfoliaciones corporales para recuperar la luminosidad

Antes de exponerse al sol, preparar la piel es tan importante como cuidarla después. La Cura Detox Corporal de Cristina Galmiche está pensada precisamente para devolver la luminosidad, suavidad y vitalidad a una piel que ha permanecido cubierta durante meses.

Este tratamiento combina una exfoliación profunda con diferentes maniobras destinadas a eliminar células muertas, activar la circulación y favorecer la renovación celular. Al retirar las impurezas acumuladas, la piel recupera una textura mucho más uniforme y queda preparada para absorber mejor los principios activos hidratantes que se aplican posteriormente.

Además, este protocolo ayuda a conseguir un bronceado más homogéneo y duradero durante el verano, al tiempo que aporta una agradable sensación de frescor y confort. Es una excelente opción para quienes desean empezar la temporada con una piel visiblemente más cuidada y saludable.

Radiofrecuencia para combatir la flacidez

La pérdida de firmeza es una de las principales preocupaciones estéticas cuando llega el momento de volver a utilizar ropa más ligera o el bañador. Para tratarla sin recurrir a procedimientos invasivos, Carmen Navarro propone Titans, un tratamiento basado en radiofrecuencia que estimula la producción natural de colágeno y elastina.

Gracias a la acción controlada del calor sobre las capas profundas de la piel, los tejidos recuperan progresivamente su firmeza y elasticidad, mejorando el aspecto de zonas como abdomen, brazos, glúteos o muslos.

Además de tensar la piel, el tratamiento mejora su calidad y textura, proporcionando un efecto rejuvenecedor que continúa evolucionando durante las semanas posteriores a las sesiones. Iniciar el protocolo antes del verano permite llegar a la temporada estival con una piel más firme y una silueta visualmente más definida.

Presoterapia: una aliada frente a la retención de líquidos

Con el aumento de las temperaturas, muchas personas notan una mayor pesadez en las piernas y un incremento de la retención de líquidos. En Centro MEM, la presoterapia Ballancer se presenta como una de las soluciones más eficaces para aliviar estos síntomas y favorecer el drenaje del organismo.

Mediante un sistema de compresión secuencial, el tratamiento estimula el retorno venoso y linfático, ayudando a eliminar líquidos retenidos y toxinas mientras mejora la circulación.

La sesión resulta cómoda y relajante, y muchas personas perciben una sensación de ligereza desde el primer tratamiento. Además, Ballancer suele formar parte de protocolos destinados a reducir volumen y mejorar el aspecto de la celulitis, ya que optimiza el funcionamiento del sistema linfático y potencia los resultados de otros tratamientos corporales. Una opción ideal para quienes buscan bienestar y una silueta más ligera antes del verano.

Tratamientos anticelulíticos de última generación

La celulitis continúa siendo una de las preocupaciones más habituales cuando llega el verano, independientemente de la edad o del peso corporal. En Beldon Beauty, el tratamiento Accent Prime combina distintas tecnologías para actuar de forma simultánea sobre la grasa localizada, la flacidez y la característica piel de naranja.

Gracias a la acción conjunta de ultrasonidos y radiofrecuencia, el tratamiento favorece la remodelación del tejido adiposo, estimula la producción de colágeno y mejora la calidad de la piel.

Con ello se consigue una superficie más uniforme, una textura más lisa y una silueta más definida de manera progresiva. Es un protocolo especialmente indicado para zonas como muslos, cartucheras, abdomen o brazos, y suele recomendarse dentro de un plan integral acompañado de hábitos saludables para potenciar sus resultados.

Remodelación corporal sin cirugía

Cada vez son más quienes buscan mejorar determinadas zonas del cuerpo sin necesidad de recurrir al quirófano. En Royal Touch by Fernanda, los protocolos de remodelación corporal combinan diferentes tecnologías y técnicas manuales adaptadas a las necesidades de cada paciente para reducir grasa localizada, mejorar la circulación y redefinir el contorno corporal.

El objetivo no es únicamente disminuir centímetros, sino conseguir una silueta más armónica respetando la anatomía de cada persona. Estos tratamientos permiten actuar sobre áreas resistentes al ejercicio físico y a la alimentación, como abdomen, cintura o muslos, ofreciendo una alternativa no invasiva para quienes desean verse mejor antes de las vacaciones.

La personalización de cada protocolo es uno de sus principales valores, ya que permite adaptar el tratamiento a los objetivos y características individuales.

Envolturas corporales para hidratar y revitalizar

Además de trabajar la silueta, el verano también invita a prestar atención a la calidad de la piel. En Marté Madrid, el Masaje Terracotta combina maniobras envolventes con productos ricos en minerales y activos naturales que hidratan profundamente y revitalizan los tejidos.

El tratamiento está pensado para nutrir la piel en profundidad mientras proporciona un momento de relajación física y mental. Gracias a sus movimientos, también favorece la circulación y ayuda a aliviar tensiones acumuladas, convirtiéndose en una experiencia de bienestar integral.

Tras la sesión, la piel se percibe más flexible, suave y luminosa, una característica especialmente apreciada cuando el cuerpo permanece más expuesto durante el verano. Es un ritual perfecto para quienes desean cuidar tanto la estética como el equilibrio corporal.

Masajes remodelantes: el clásico que nunca falla