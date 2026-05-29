Dos centímetros menos tras una sesión: así es ‘Woody Touch’, el tratamiento corporal del que todo el mundo habla

Madrid vive un auténtico auge de los espacios dedicados al bienestar, pero pocos han logrado generar tanto interés en tan poco tiempo como Royal Touch. Situado en plena calle Almagro, este centro ha conseguido hacerse un hueco entre quienes buscan algo más que un tratamiento corporal o facial: una experiencia completa de cuidado personal.

El espacio sorprende desde el primer momento. Lejos de la estética clínica tradicional, apuesta por interiores cálidos, materiales nobles y una atmósfera que invita a bajar revoluciones. Aquí el bienestar se entiende como un concepto global, donde el diseño, el movimiento y los tratamientos conviven bajo un mismo techo.

El tratamiento perfecto para llegar al verano con un cuerpo de 10

Quienes buscan un efecto visible de forma inmediata encuentran en Woody Touch uno de sus mayores atractivos. Tras una sesión, fue posible comprobar una reducción de hasta dos centímetros en distintas zonas del cuerpo, como caderas, contorno, muslos o brazos. A ello se suma una sensación de ligereza y desinflamación que convierte la experiencia en algo más que un simple tratamiento corporal.

La historia de Royal Touch va mucho más allá de un tratamiento viral. Detrás del proyecto está Fernanda Silva, una brasileña que llegó a Europa con una idea muy clara sobre cómo debía ser el cuidado estético: eficaz, personalizado y conectado con el bienestar emocional.

Lo que empezó como una búsqueda personal acabó convirtiéndose en una trayectoria profesional de casi veinte años. Fruto de esa experiencia nació el método Royal Touch, que Silva implantó primero en Barcelona tras dejar su Brasil natal. El éxito fue tan rápido que pronto llegó una segunda apertura en Madrid, seguida de nuevos centros en Palma de Mallorca y Marbella.

Hoy, el espacio madrileño continúa evolucionando. A la carta de tratamientos corporales y faciales se suman servicios de medicina estética y una programación de clases de barre y pilates que refuerzan esa visión integral del bienestar tan demandada actualmente.