Dos expertos explican cómo hacer el maquillaje perfecto para festivales: «Base ligera y color en sombras y colorete»

Una vez inaugurado el verano, queda inaugurada también la temporada de festivales. Los meses más calurosos del año ceden su agenda a disfrutar de días interminables, bailando al ritmo de los artistas del momento. Y claro, esto deja un gran reto para sus asistentes… acertar con el maquillaje y conseguir que dure el máximo de horas posibles. Desde luego, no es una labor sencilla y, por ello, hemos consultado a varios expertos sobre cómo llevarlo a cabo. Hablaremos de tendencias que este año se disparan en las pistas de baile al aire libre y de los mejores trucos y técnicas profesionales para poder darles forma y hacer que perduren horas y horas bajo el sol.

Este año Raquel Linde, experta en maquillaje y marketing manager de You Are The Princess, apunta a que en los looks festivaleros «veremos un regreso a la creatividad: maquillajes coloridos, vibrantes y versátiles que combinan efectos naturales con toques llamativos». La tendencia es más inclusiva y artística, apunta la maquilladora, y dejará espacio para looks que van «desde el glow ligero hasta los detalles más dramáticos, sin perder la frescura ni la sensación de diversión que caracteriza a los festivales». Ahora que ya tenemos las bases de la tendencia, toca definir cómo llevar a cabo cada paso.

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Prepara la piel

Independientemente de a dónde vayas o para qué utilices el maquillaje, algo que siempre debes tener presente es la necesidad de preparar la piel. David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, opta en estos casos por mantener una piel hidratada sin sobrecargarla. «Me gusta trabajar con capas finas: una limpieza suave, un contorno ligero, una hidratante que deje la piel flexible», apunta.

Al aplicar la base, su truco es «aplicar menos de lo que creemos. Prefiero trabajar la base por zonas, sólo donde hace falta unificar, y fundirla muy bien con brocha o esponja, sin arrastrar demasiado». En maquillajes de larga duración, como es el caso de los maquillajes de festivales, «es clave dejar que la piel absorba bien el tratamiento antes de maquillar y sellar sólo donde realmente aparece el brillo: zona T, aletas de la nariz o barbilla».

Un truco de Raquel Linde es «sellar con polvos translúcidos en zonas de más calor o sudor y añadir un spray fijador al final, para que el maquillaje resista horas de movimiento y clima veraniego». Porque la combinación de sol + festival suele tener un resultado peligroso para conservar el maquillaje.

Realza el ‘contouring’ sin sobrepasarte

Tanto el contouring como el colorete son pasos obligados del maquillaje del día a día, y en los looks festivaleros la regla es la misma, sólo que este ambiente te permite jugar con cierta teatralidad que aumenta la dimensión del maquillaje. Para estos casos, David Deibis recomienda construir el color poco a poco. «Primero trabajaría un producto en crema o fluido, bien integrado con la base, bajo el pómulo, sienes y mandíbula, siempre difuminado hacia arriba. El colorete, en cambio, lo subiría un poco hacia el pómulo para dar efecto de buena cara y evitar que el rostro se vea cansado con el paso de las horas».

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Para algo más llamativo, Raquel Linde abre el abanico de tonalidades para jugar con el color en ambos puntos. «Un efecto muy moderno es unificar el colorete con el contouring en un tono rosa eléctrico, como a menudo hace Zara Larsson en sus looks», apunta la experta.

Sombras de ojos

El elemento que indiscutiblemente se robará las miradas (en el sentido más literal) serán las sombras de ojos. Hemos visto cómo este año las gurús de la belleza mencionan que los colores eclécticos y fervientes volverían a ser tendencia. En esta línea, Raquel Linde apunta que en los festivales de verano habrá una apuesta clara por «los colores pastel, neón y metálicos, mezclando acabados mate y shimmer para crear profundidad y textura».

Respecto a los estilos, podemos ver looks muy diversos, siempre buscando el impacto visual y ese toque lúdico que va en armonía con el resto del look. Porque un punto importante del maquillaje de este año es que todos los elementos, aunque sobresalgan de lo común, deben ir en armonía entre sí.

¿Veremos brillantes?

Sí, una de las realidades que nos adelanta Raquel Linde es que los brillantes siguen siendo tendencia, «pero se aplican de manera más estratégica: en el lagrimal, sobre la cuenca o para destacar detalles». Como alternativa, «los satinados y metálicos suaves también aportan luminosidad y reflejo sin necesidad de purpurina, creando un look sofisticado y festivalero a la vez». Aunque siempre habrá hueco para el glitter y la purpurina, ya que en este tipo de eventos encaja muy bien.