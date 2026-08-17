Si creciste en los 80 o los 90, seguro que llevaste este calzado: ahora es la tendencia que arrasa en verano

Basta con echar un vistazo al calzado que domina esta temporada para que aflore un recuerdo compartido por quienes crecieron en España entre los años 80 y 90: las cangrejeras. Fueron el calzado inseparable de los veranos de la infancia, ese que muchos creían haber dejado atrás para siempre… hasta ahora. Su regreso a la moda ha sido por todo lo alto, convertido en uno de los zapatos que más vas a ver dominando las calles. Así lo han decidido las fashionistas y firmas como Loewe, Gucci o Prada, que han incluido este clásico en su catálogo, confirmando que se trata de la tendencia más sonada del año.

El secreto de cómo este zapato ha pasado de lidiar con terrenos abruptos a liderar el street style se encuentra en su rasgo más básico: su comodidad. Lejos de ríos y playas, su origen se remonta a los pescadores de Francia durante los años cuarenta. En un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial, se hizo indispensable buscar zapatos baratos, por lo que empezaron a utilizar para su confección materiales económicos y mucho más fáciles de conseguir, ante la escasez del cuero, como el caucho o la goma. Años más tarde, las firmas de moda pondrían el foco en este clásico marino para, lentamente, convertirlo en uno de los complementos más amados por las prescriptoras de moda.

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Sorprende ver este clásico reconvertido en un objeto de deseo, teniendo en cuenta que durante la infancia fue uno de los zapatos más odiados que podrías tener. Pero recuerda a la infancia, algo muy ligado al auge del consumo emocional de estos últimos años, donde tendemos a adquirir piezas que nos recuerdan a la infancia o, más bien, a esos complementos donde la memoria te traslada a un momento de felicidad. Sólo hay que ver al resto de las tendencias y observar cómo toda una generación de millennials vuelve a caer frente al pantalón de tiro bajo, los looks de diario con chanclas, los abalorios o las cangrejeras.

Los expertos denominan esta tendencia como kidult, que básicamente consiste en introducir elementos que recuerdan a la infancia en tus estilismos diarios. Se busca con ello dar un aspecto más juvenil, con más juego y ligereza, perdiendo la seriedad que adquiere tu forma de vestir con los años. Y esta se ha juntado, a su vez, con la aparición de los ugly shoes, esa vuelta de zapatos feos que creías olvidados y que ha vuelto para ser la tendencia número uno de las calles.

Una de las figuras que trajo de vuelta este clásico fue Alexa Chung y ella misma declaró a la edición británica de Vogue: «Son bonitas de lo feas que son». Incluso lanzó en 2020 su propia línea en colaboración con JuJu, asentando la vuelta de unos zapatos que, cinco años después, siguen sin despegar de las tendencias del verano.

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Tres formas de llevar las cangrejeras que están arrasando

Que se han democratizado, es un hecho, pero conviene saber cuál ha sido la forma en que lo han hecho. Aquí el abanico de diseños y materiales se despliega para abarcar desde lo más clásico hasta lo más elegante. Toma materiales como el plástico, haciendo honor a sus orígenes, el cuero o los materiales sintéticos. Y se adapta a looks unisex con un amplio abanico de posibilidades.

‘Jelly Shoes’ con vaqueros

Hablamos también de emoción. Esa estética infantil que se interpone entre los looks adultos se está consolidando como una tendencia que arrastra consigo todos los elementos del look. Aparece en bolsos, colores, pinzas y complementos y en las cangrejeras. Sólo que bajo el paraguas de esta niñez, tenemos que hablar de las jelly shoes o esa tendencia que apuesta por usar zapatos de plástico. Con ellas no hay término medio: o las amas o las odias. Y los iconos del street style parece que lo tienen muy claro: las aman. Porque abogan por la comodidad, el estilo y la versatilidad, si bien te las puedes poner para pasar una tarde entre rocas o para una quedada con amigas en la ciudad.

Las jelly shoes han demostrado no tener límites en cuanto a creatividad. Se trata de un material resistente a cualquier escenario y dispuesto a ceder frente a cualquier diseño. Donde la cangrejera aparece reinterpretada como la de toda la vida, con las tiras entrelazadas que cubren el empeine y los dedos y se abrochan al tobillo. O con diseños que se inclinan más hacia la manoletina trenzada y que dejan paso a todo tipo de colores. Tampoco frena este estilo el contexto en el que estén. Da igual que vayas andando por las calles de Nueva York, que hagas scroll por las redes sociales o que asistas a un desfile de Loewe, porque las cangrejeras jelly se adecuan a cualquier escenario.

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Cangrejeras de cuero

En su versión 2.0, más pensada para looks con un toque más elevado, las cangrejeras han sustituido su material original por otros más destacados, como el cuero. Con este material, las cangrejeras han sabido adaptarse a looks femeninos y masculinos, a todo tipo de escenarios y a diseños más elevados. Opciones como la de Camper añaden algo de tacón para preparar este calzado para ocasiones más especiales. Gucci, por su parte, añade charms a las cangrejeras y firmas como La Redoute recuperan el cuero marrón clásico para un estilo más old money. Y es que las cangrejeras se han convertido en el nuevo mocasín del verano y por eso se adecuan a estilos más formales, donde poder llevarlas con unos pantalones de pinzas y una camisa.

Con calcetines

Dispuestos a hablar de los ugly shoes, entremos también en definir las formas más feas para ponerte unas sandalias. No sabríamos ni contar las veces que hemos renegado de poner unas sandalias en un calcetín, menos aún uno que estuviese marcado con estampados, flores o dibujos. Pues bien, borra todo prejuicio hacia esta combinación porque está arrasando.

La propia Alexa Chung abogó por esta combinación. No es la única, porque a Hailey Bieber, un icono millennial de estilo, también se la ha visto con esta combinación paseando por las calles de la ciudad. En su caso, apostando por unas cangrejeras de cuero con calcetines blancos. El horror al cuadrado convertido en la tendencia del verano.