Mario Casas habla sobre Javier Bardem y deja una reflexión que está dando mucho que hablar: «Todavía no entiendo lo que hace»

Polémico fuera de la pantalla y un completo genio dentro de ella, a estas alturas dudar del talento interpretativo de Javier Bardem es un disparate. Ganador del Oscar (y nominado en otras tres ocasiones), del Globo de Oro, BAFTA, Palma de Oro en Cannes, Copa Volpi en el Festival de Venecia y premiado hasta en seis ocasiones en los Goya, el intérprete es la estrella española más galardonada de nuestro cine. Por tanto, no sólo tiene el respeto de espectadores y la Academia, sino de toda una generación de actores que ven en él a una referencia inimitable dentro de la industria audiovisual. El último que ha querido poner en valor esa destreza técnica y aptitud inclasificable es Mario Casas, otra figura reconocida del séptimo arte patrio.

La carrera de Casas ha sido inversamente proporcional al recorrido de Bardem. Desde muy pronto, al segundo se le reconoció una presencia magnética de esas que se suele decir «tienes o no tienes» en la jerga cinematográfica, mientras que el primero se tuvo que ganar a pulso un reconocimiento académico que no llegaría hasta los 35 años con No matarás, la cinta de David Victori que le proporcionó su primer y, por el momento, único Goya.

Con trabajos versátiles tan recientes como Escape, Muy lejos o La cena, nadie puede decir que el coruñés no intente explorar personajes diferentes para seguir evolucionando y creciendo como actor. De hecho, incluso ha debutado tras las cámaras como director, dirigiendo a su hermano, Óscar Casas, en Mi soledad tiene alas. Pero a pesar de todo su empeño, el mayor de los Casas todavía no comprende del todo qué es lo que hace Bardem para encontrar esa verdad a la que aspiran todos los actores y, en definitiva, «colársela siempre» como espectador.

Mario Casas, sobre el trabajo de Bardem: «Me la cuela siempre»

Mario Casas acudió al pódcast de Cinemanía, ‘Mi vida en películas’, donde le preguntaron qué actor español le sorprendía más. Y es que aunque destacó a otros compañeros de profesión «grandes» e «inmensos», Casas cree que Javier Bardem está por encima del resto:

«Lo veo y no sé todavía qué hace. Es Javier Bardem. No lo entiendo. «Hay algo que ha puesto Bardem que no sé cómo es, que no sé qué hace, de verdad», explicaba Casas, quien después mencionaba ejemplos como El buen patrón o su villano en la cinta de James Bond, Skyfall. El protagonista de A tres metros sobre el cielo terminó explicando que, en su opinión, piensa que esa capacidad tiene que ver con «cómo es él» y con su «personalidad» y «energía».

El ser querido’, su última gran película

Este 2026 a Javier Bardem lo hemos visto encarnar a Max Caddy, el villano de la serie remake de El cabo del miedo, y a final de año, regresará a su rol de Stilgar en Dune: Parte tres.

Sin embargo, el papel que le proporcionará un casi seguro Goya en la próxima edición de la alfombra roja española es el del director Esteban Martínez en El ser querido. Actualmente, en la taquilla, en el trabajo de Rodrigo Sorogoyen vuelve a destacar la transformación de un Bardem brillante, repleto de matices e intensidad.