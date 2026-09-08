A sussigue siendo una de las grandes figuras del. Pero detrás del fundador dey de uno de los mayores imperios de la moda existe una historia que empezó muy lejos de las grandes cifras: un joven quey que hizo de su profesión su verdadera universidad.

Ortega ha explicado en diferentes ocasiones que no estudió todo lo que hubiera querido. Sin embargo, convirtió esa carencia en una motivación para aprender directamente de la realidad. «Mi universidad es mi profesión», llegó a decir al recordar sus comienzos. Para él, el conocimiento estaba en observar, trabajar y entender lo que ocurría cada día.

Una de sus frases resume especialmente bien su manera de entender la vida: «Lo importante es marcarse metas en la vida y poner toda tu alma en cumplirlas». No se trata únicamente de tener ambición, sino de encontrar un objetivo y comprometerse completamente con él. Esa filosofía estuvo detrás de una empresa que pasó de ser un pequeño proyecto textil a convertirse en un gigante internacional.

Pero Ortega nunca ha identificado el éxito únicamente con el dinero. De hecho, una de sus declaraciones más llamativas es: «Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero». Su prioridad, según ha explicado, era hacer crecer la compañía, mejorar el producto y entender al consumidor. El patrimonio habría llegado como consecuencia de ese trabajo, no como meta inicial.