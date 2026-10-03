Alejandro Magno: «En las negociaciones, aprendí que a menos que yo cambiara, no podría cambiar a los demás»
Alejandro Magno: historia, conquistas y legado
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Pablo Neruda, poeta y premio Nobel de Literatura 1971: "El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él"
Alejandro Magno (356-323 a.C.) fue una de las figuras militares más destacadas de la historia. Tras el asesinato de su padre, se convirtió en rey de Macedonia y poco después conquistó la ciudad griega de Tebas. Pero sus ambiciones iban mucho más allá. Entre sus principales conquistas estuvieron Egipto, varios puertos estratégicos de Fenicia y, después de enfrentarse al rey persa Darío III, el vasto Imperio persa.
Según diversas fuentes históricas, Alejandro participó en numerosas campañas durante más de una década y no sufrió una derrota militar decisiva. Además, se calcula que el rey macedonio y su ejército recorrieron más de 17.000 kilómetros a lo largo de sus aproximadamente 12 años de reinado. El imperio construido por Alejandro llegó a extenderse desde Grecia hasta la India.
«En las negociaciones, aprendí que a menos que yo cambiara, no podría cambiar a los demás»
El éxito de Alejandro Magno se apoyó en una profunda transformación personal. «Una de las cosas que aprendí cuando estaba negociando era que, hasta que no me cambiara a mí mismo, no podía cambiar a otros». El soberano del antiguo reino griego de Macedonia, entendió que, para gobernar un mundo tan diferente al que conocía, no bastaba con imponerse mediante la fuerza de la sarissa, la temida lanza macedonia. También debía transformarse a sí mismo para poder influir y cambiar el entorno que había conquistado.
Sin embargo, los cambios de Alejandro Magno no fueron bien recibidos por su antigua guardia macedonia, que observaba con recelo cómo su rey adoptaba costumbres orientales y se distanciaba de sus raíces. La presión de mantener esta nueva identidad imperial contribuyó a episodios de paranoia y violencia extrema. El caso más trágico fue el asesinato de Clito el Negro, el general que le había salvado la vida durante la batalla del Gránico.
En medio de un banquete y bajo los efectos del alcohol, Clito criticó con dureza la adopción de costumbres persas por parte de Alejandro. Cegado por la ira, el monarca acabó atravesándolo con una lanza. Inmediatamente después se arrepintió profundamente de lo ocurrido y llegó incluso a intentar quitarse la vida, consumido por la culpa.
Sin embargo, pese a sus luces y sus sombras, el ejemplo de Alejandro Magno sigue siendo innegable. Su capacidad para evolucionar, entendiendo que el liderazgo exige adaptar constantemente las propias ideas y comportamientos, contribuyó a transformar el mundo antiguo. El proceso de sincretismo cultural que impulsó favoreció el desarrollo del arte greco-budista en la India y sentó las bases de la civilización helenística.
Por otro lado, en una carta que Plutarco atribuyó al rey macedonio y que estaría dirigida a su antiguo maestro Aristóteles, escribió: «Prefiero superar a otros en el conocimiento de lo excelente que en la extensión de mi poder y dominio». Una profunda reflexión que sugiere que consideraba más valioso destacar por el conocimiento que hacerlo únicamente por la extensión de sus territorios. Lejos de centrarse exclusivamente en la conquista, el texto plantea una diferencia entre el poder material y el saber.
Precisamente, Aristóteles fue uno de los principales maestros de Alejandro durante su juventud. Según Plutarco, el filósofo transmitió al futuro conquistador conocimientos sobre ética, política y otros ámbitos de la filosofía. Su pensamiento evolucionó a medida que avanzaban sus campañas, alejándose de una visión limitada al mundo macedonio y adquiriendo una concepción más amplia de su imperio.
Citas de Alejandro Magno
- «No hay nada imposible para aquel que lo intenta»
- «Si espero, perderé la audacia y la juventud»
- «Preferiría vivir una vida corta y llena de gloria, que una larga sumida en la oscuridad»
- «Vamos a comportarnos de manera que todos los hombres deseen ser nuestros amigos y todos teman ser nuestros enemigos»
- «No distingo a los hombres en griegos y en bárbaros, como hacen las personas de mente cerrada»
- «Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos»
- «El esfuerzo y riesgo son el precio de la gloria, pero es una cosa preciosa el vivir con valor y morir dejando una fama eterna»
- «Si yo no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes»
- «Al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho»
- «El verdadero amor nunca tiene un final feliz, porque no hay final para el amor verdadero»
- «En cuanto a los límites de las propias labores, no reconozco ninguna para un hombre magnánimo, excepto aquellas que deberían conducir a logros nobles»
- «Con la actitud correcta, las limitaciones auto-impuestas desaparecen»
- «Así que no esperen a sufrir ningún daño de mí. Un Rey griego no mata mensajeros»
- «No considero lo que Parmenión debería recibir, sino lo que Alejandro debería dar»
- «El cielo no puede tolerar dos soles, ni la tierra dos amos»
- «No tengo una sola parte de mi cuerpo, por lo menos enfrente, que no tenga cicatrices»
- «No hay más mundos que conquistar»
- «Todos juran que soy hijo de Júpiter, pero esta herida está proclamando que soy hombre»