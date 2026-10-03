Sinner enciende las alarmas: tampoco competirá en Shanghái y deja el número uno del mundo en bandeja a Zverev

Las hojas del calendario siguen consumiéndose y ni rastro de Jannik Sinner. Lleva sin empuñar una raqueta desde la final de Wimbledon, allá por mediados de julio. Ha llovido. Desde entonces, nada. Fundido a negro como consecuencia de unas molestias en su rodilla derecha que no le han permitido competir en ningún torneo. Ni los Masters 1.000 de Cincinnati y Canadá y el US Open.

También se bajó de la Laver Cup y el ATP 500 de Tokio y ahora ha anunciado que hace lo propio del Masters 1.000 de Shanghái. «Por desgracia este año no podré participar en el Rolex Shanghai Masters como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene. Gracias por el apoyo. Estoy deseando veros otra vez el próximo año», dijo el italiano.

La lesión de Sinner no es una lesión estructural, se trata de una inflamación tendinosa extraarticular por sobrecarga. Sin embargo, sigue la hoja de ruta marcada por Alcaraz con los plazos de recuperación. Paciencia y más paciencia. Importa sanar y sanar bien antes que rápido. No obstante, el tenis continúa bombeando y deja a Sinner en el precipicio en lo que al número uno del mundo se refiere.

Las cuentas no engañan. Su ausencia en Shanghái le dejará poco más de un millar por encima de Zverev, que tendría en el Masters 1.000 de Shanghái la oportunidad de arrebatarle el trono mundial. El italiano defiende los títulos en Viena, Masters 1.000 de París y ATP Finals, tres veces más puntos que el alemán en el final de temporada. El tramo final de temporada, como el año prácticamente, sonríe Zverev, que ha fabricado un año histórico con las sobras de Alcaraz y Sinner.

La próxima cita de Sinner en el calendario es la exhibición Six Kings Slam, que se disputa en Riad (Arabia Saudí) del 21 al 24 de octubre. El italiano debería competir desde el primer día, ya que entrará en cuartos, ronda de la que están exentos Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Todo alrededor del italiano es incertidumbre y él continúa visitando médicos con la intención de sanarse cuanto antes, pero especialmente de sanarse bien.