Messi ya ejerce de dueño del Eldense y celebra su victoria ante el Real Oviedo

Leo Messi ya ejerce como nuevo dueño del Eldense. El futbolista argentino se convirtió desde este viernes en el nuevo propietario del club que actualmente juega en Segunda División, y ya disfrutó de su primer éxito después de la victoria contra el Oviedo. Un partido que no se quiso perder desde Estados Unidos, compartiendo una imagen viendo el partido como un aficionado más.

Poco después de la goleada en casa por 4-1 a los asturianos, Messi publicó cómo veía el partido desde una tablet mientras tomaba un mate: «Aúpa Deportivo», escribió en sus redes sociales. Una imagen que ha hecho que el Eldense haya multiplicado su número de seguidores en las últimas horas. A pesar de haber tenido problemas judiciales, Leo ya disfruta de la otra parte del fútbol, pasando del césped a los despachos.

«El Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Mesis, dando inicio a una nueva y emocionante etapa en los más de 100 años de historia de la institución», remarcó el club alicantino. El club subrayó que «la llegada al fútbol profesional español como propietario del Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social».

A mediados del pasado mes de abril, Messi también formalizó la adquisición de la UE Cornellá, convirtiéndose en el nuevo propietario del club que juega en Tercera RFEF. Aun así, la cabeza de Leo está en su último partido con Argentina este 6 de octubre en el Monumental de Buenos Aires después de que anunciara su retirada después del Mundial. Sus últimos pasos como futbolista profesional ya se están produciendo, y la compra del Eldense es una prueba de los próximos objetivos que tiene en su carrera cuando decida colgar las botas definitivamente.