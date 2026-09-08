Messi llega a un acuerdo para comprar el Eldense

Leo Messi será el nuevo propietario del Eldense. El argentino ha llegado a un principio de acuerdo para la compra de la totalidad del paquete accionarial del grupo colombiano TH. El futbolista del Inter Miami desembarcará así como dueño de un club del fútbol profesional español, puesto que el conjunto alicantino se encuentra en Segunda División. El domingo se convertían en el primer equipo que despedía a su entrenador, con sólo dos jornadas disputadas y este martes saltaba la noticia.

Messi era uno de los nombres vinculados a la compra del Eldense. El futbolista argentino, retirado recientemente de la selección albiceleste, tras perder la final del Mundial contra España, aparecía como uno de los potenciales compradores del conjunto militante en la categoría de plata.

La noticia fue adelantada por Radio Marca Elche y horas después se confirmaba que el futbolista había alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición del paquete accionarial que pertenece a los inversores TH. En los próximos días se podría formalizar esta compra si se resuelven con éxito los trámites legales y contractuales necesarios y el CSD da la autorización para ejecutar la operación.

El Eldense fue adquirido el pasado curso por el grupo inversor colombiano TH, liderado por Juan Carlos Trujillo y Carolina Holguín, que se convirtió en su presidenta. Ésta misma se reunió el 2 de septiembre con el alcalde del municipio alicantino, de 55.000 habitantes, para trasladarle que tenía una oferta irrechazable y que haría crecer a la localidad.

De confirmarse, sería el segundo club que adquiere el jugador en nuestro país. Este mismo año, en abril, el Cornellá anunciaba que había sido comprado por Leo Messi. «La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo», apuntaban. Terminarían descendiendo a Tercera Federación.