Laporta menosprecia a Messi en público: «Johan Cruyff ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia»

Joan Laporta ganó nuevamente las elecciones del FC Barcelona con solvencia, sin un opositor real y digno pese a que Leo Messi, con el que reconoció que no tiene relación en estos momentos, no le apoyara. El argentino se mantuvo al margen pero estuvo rondando la posibilidad que le hiciera del otro lado, sobre todo tras las declaraciones de Xavi Hernández donde dejaban en mal lugar a la Junta Directiva que él preside. Laporta parece que se la tiene guardada a Messi, ahora le menosprecia en público en favor de Johan Cruyff, para él ahora «el mejor jugador de fútbol de la historia».

Ha sido durante un programa especial en torno a la figura del mítico jugador holandés cuando Laporta ha manifestado algo diferente a lo que ya dijo en el pasado, cuando se refirió a Messi como el mejor de la historia, ahora colocando en se trono a Cruyff.

Y es que Joan Laporta colocó a Johan Cruyff por delante cualquier otro futbolista en la historia del fútbol, por encima de Leo Messi: «Elogiamos mucho al Johan entrenador porque fue una revolución, pero el Johan jugador para los que lo vimos, para mí ha sido el mejor jugador de la historia. Con todos los respetos por figuras como Pelé, Maradona, Ronaldinho o Leo Messi, Johan lo reunió todo. Y además tenía liderazgo».

Joan Laporta, en TV3. «Johan Cruyff ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol».pic.twitter.com/XNuDkcUR0N — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 25, 2026

«Le di una carta en alemán y en catalán el día que nos vimos por primera vez porque era una definición del Barça y de cómo nos gusta a los barcelonistas ver jugar al equipo. En la carta le dije que la manera de jugar era el estilo Johan», reconoció también Laporta refiriéndose a Hansi Flick y su primeras toma de contacto, afirmando que quería que jugaran como lo hacían con Cruyff, no con Messi: «El Barça siempre ha creído en la gente de casa, primero en casa, y luego buscar fuera lo que no tengas aquí. Eso históricamente ha sido así… y ha funcionado».

Laporta recuerda que Cruyff como futbolista fue único: «Como jugador era la elegancia personificada. Ya fue una revolución. Mi generación intentábamos correr como él, tocarla como él, eso de tocarla con el exterior marcó escuela. Ha sido el futbolista más estético que he visto en mi vida. Era virtuoso, de una estética plástica fuera de lo común. Tenía el balón, se daba la vuelta y se iba, lo intentábamos imitar todo».

«Ser cruyffista es querer y honrar a Johan. Es pensarlo, vivirlo y tener esta visión tan amplia de lo que es una pelota. Me gusta una frase que decía: ‘tener técnica no es dar mil toques, sino dar uno pero bien’. Simplificaba cosas que parecen complicadas. Era muy vivo. Johan ganaba siempre», resaltó Laporta sobre Johan Cruyff, al que ha colocado públicamente en el escalón más alto del fútbol, por encima de Leo Messi, al que vuelve a dar la espalda una vez más.