Laporta ya se tira de los pelos: Dro enamora en París con su primer gol

Qué poquito le debe estar gustando a Joan Laporta lo bien que ha caído Dro Fernández en el Paris Saint Germain. El joven talento gallego, que se formó hasta hace unos meses en el Barcelona, sigue dando pasos de gigante en su corta carrera tras estrenarse como goleador con el PSG. Su actuación en la contundente victoria ante el OGC Niza (0-4), correspondiente a la jornada 27 de la Ligue 1, no solo contribuyó al liderato recuperado por el conjunto parisino, sino que también puso el foco sobre su evolución tras salir del club azulgrana pese a la rabieta de Laporta.

Dro no fue titular en Niza y apenas contó con un cuarto de hora por parte de un Luis Enrique que sabe medir muy bien los tiempos con las jóvenes promesas como el español. Dro apareció desde el banquillo, pero fue suficiente para dejar una acción de gran nivel técnico que acabó en su primer tanto como profesional en el fútbol francés.

La jugada que culminó con su gol fue una jugada ‘made in PSG’, tiki-taka del que inyecta Luis Enrique, para una finalización a la altura. Tras una larga secuencia de pases, el PSG logró llevar la pelota hasta el talento. El balón terminó en los pies de Vitinha, quien filtró un pase entre líneas hacia Ousmane Dembélé. El extremo francés, con rapidez en la toma de decisiones, asistió a Dro, que resolvió con precisión: control orientado con la pierna izquierda para deshacerse de su marcador y definición cruzada con la derecha para superar al guardameta.

Fútbol total. Tiki-Taka. El primero de Dro Fernández 🤩👏 pic.twitter.com/uKHiSLqwR4 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) March 22, 2026

Más allá del valor simbólico del tanto para Dro, el gol supuso también un registro histórico dentro del club parisino. Con 18 años y 68 días, el español se convirtió en el jugador más joven en marcar con el PSG sin haber pasado por su cantera, superando marcas que estaban en manos de figuras de primer nivel como Kylian Mbappé. Además, ese tanto representó el número 100 del equipo en la presente temporada, lo que añade un componente adicional a su impacto.

Tras el partido, el propio Luis Enrique destacó su capacidad para adaptarse al sistema y su facilidad para interpretar el juego ofensivo. «Con 18 años, marcar su primer gol es importante. Estoy muy contento», explicó el entrenador asturiano: «No me sorprende. Está mejorando, demostrando su valía. Le resulta muy fácil adaptarse a nuestro fútbol. Puede jugar en el centro junto a la defensa, pero su gran cualidad es su capacidad para entrar en el área».

En una plantilla marcada por la competencia en el centro del campo como es la del PSG, con nombres consolidados y otros emergentes, Dro empieza a hacerse hueco como una opción real dentro de la rotación, para desencanto de Joan Laporta, que acabó muy molesto por la decisión de salir del joven hace unos meses.

Dro a marqué le 100e but en compétition officielle cette saison ! 🫂❤️💙 La célébration du jour avec @OoredooQatar pic.twitter.com/rStsn6l4dX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2026

Su progresión se produce en paralelo a su convocatoria con la selección española sub-18, con la que participará en la Ronda 1 del Europeo de 2027 durante el actual parón internacional.

El propio club parisino quiso subrayar el simbolismo del gol a través de sus canales oficiales, haciendo referencia al «Tiki-Taka» en la difusión de la jugada. Un mensaje que, además de celebrar el tanto, conectaba directamente con el pasado azulgrana del jugador. Dro suma así sus primeros minutos y protagonismo en un equipo que aspira a todo en el tramo decisivo de la temporada, para tirón de pelos de Laporta.