El dardo de Dro tras su convulsa salida del Barça: «No hay mejor sitio para seguir creciendo que el PSG»

La salida de Dro Fernández del Barça ha generado mucho revuelo en los últimos días. En las últimas semanas, desde que el jugador anunció a la directiva culé, por sorpresa, que deseaba salir del club y poseía ofertas, la tensión ha sido constante hasta estos días, cuando se ha anunciado finalmente su fichaje por el Paris Saint Germain. Ha sido precisamente durante su presentación cuando Dro ha lanzado su dardo al Barcelona tras semanas de silencio.

La salida del futbolista ha sido fea. En el Barcelona no se tomaron bien esa decisión de Dro, tras meses en el primer equipo, deseando abandonar el club ante la falta de oportunidades con Hansi Flick. La realidad es que el futbolista había jugado apenas cinco partidos con los mayores, cuatro de Liga y uno de Champions, sumando pocos minutos.

La aparición del PSG solamente hizo acelerar el proceso y la operación se terminó saldando con una apuesta mayor de los parisinos, pagando un precio superior a la cláusula de rescisión del joven, intentando subsanar el ‘robo’. Pero en el Barcelona, con las declaraciones de Joan Laporta y el feo gesto de anunciar su salida a través de los perfiles del equipo filial, ha quedado resquemor con el joven.

🎙️ «Creo que no hay un lugar mejor para seguir creciendo como jugador» Dro Fernández en París – La primera entrevista de nuestro nuevo parisino 🔴🔵 pic.twitter.com/MUyfkF3M4D — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 27, 2026

Dro ha permanecido en silencio durante estas semanas y no ha hablado públicamente hasta que se ha hecho oficial su salida del Barcelona y traspaso al PSG. Dejó una carta de despedida a los culés tras estos años y aprovechó su presentación con los parisino pare dejar un recado hacia la entidad blaugrana.

🆕 ¡Un nuevo rostro en los terrenos del Campus PSG! 😍 pic.twitter.com/v572g3deF6 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 27, 2026

A Dro le preguntaban en París qué le había llevado a firmar por el PSG procedente del Barcelona y el joven no lo dudó, lanzó el dardo: «Pues es el motivo por el que estoy aquí, creo que no hay sitio mejor para crecer porque el proyecto que hay ahora con los jóvenes aquí es increíble, debido al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y por ello estoy aquí». Un claro palo hacia Hansi Flick y su pobre apuesta en él y al propio club blaugrana, que se vanagloria de apostar por jóvenes…

«Estoy muy feliz, súper ilusionado. Es un momento muy orgulloso para mí y para mi familia y tengo muchas ganas de empezar ya. Es un paso importante, pero la decisión es tomada para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para seguir creciendo que aquí», destacaba Dro en su presentación con el PSG, donde se definía también: «Soy un jugador creativo que le gusta la conducción, con buena toma de decisión y entretenido. Soy un chico tranquilo, de pueblo, muy familiar, me gusta estar con su gente. Me gusta disfrutar y estar con mi gente. Me gusta estar solo y con la gente que quiero, pero sí, soy un chico calmado».