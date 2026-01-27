El último desprecio del Barcelona en el adiós a Dro

No ha gustado ni lo más mínimo en el Barcelona la salida de Dro Fernández rumbo al Paris Saint Germain. Es lógico, un jugador talentoso, al que llevan formando durante los últimos años, sale por la puerta de atrás aunque con un pellizco superior a la cláusula fijada tiempo atrás. El joven, de 18 años recién cumplidos, firma hasta 2030 con los parisinos a cambio de algo más de ocho millones de euros. El presidente Joan Laporta ya mostró su pataleta días atrás y lo confirma el club anunciando su traspaso… con la cuenta del filial.

Sí, a todos los efectos, Dro Fernández era jugador del Barça Atlètic, tenía ficha con ellos aunque cada entrenamiento lo hacía con el primer equipo de Hansi Flick. Durante estos meses que ha durado la temporada, con Dro entre los mayores, el joven no ha sentido el cariño esperado, al menos en términos numéricos, con minutos sobre el terreno de juego con el primer equipo.

El joven solamente había disputado algunos minutos en cuatro partidos de Liga y uno de Champions, poco menos de dos horas y media de juego, 148 minutos que reflejan una pobre apuesta del alemán por él, siendo los últimos en el duelo ante el Atlético de Madrid de principios de diciembre. Desde entonces, sequía con el primer equipo. Ha tenido también minutos con el filial, tanto en la jornada inaugural como ante el Espanyol B y el Ibiza, titulares en los tres pero sin completar ningún partido.

🤝 Acuerdo con el PSG para el traspaso de 𝑫𝒓𝒐 🔚 Pone fin a una etapa de tres temporadas y media en el Club 𝘔𝘶𝘤𝘩𝘢 𝘴𝘶𝘦𝘳𝘵𝘦, 𝘋𝘳𝘰 🔗 https://t.co/QRKUXtRxYR 💙❤️ pic.twitter.com/xyXo5RSWtY — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) January 26, 2026

Esta falta de confianza y la fuerte apuesta de grandes clubes europeos en él llevó al jugador a contemplar opciones, a ver qué tenían que decirle las grandes potencias europeas que buscaban seducirle. El gato al agua se lo llevó un PSG que ofreció proyecto, pero sobre todo un subidón salarial que marea a cualquier joven que acaba de cumplir 18 años.

El jugador manifestó al Barcelona su deseo de salir, algo que no sentó bien a las altas esferas, incluido un Joan Laporta que le señaló públicamente. «Tendremos tiempo de hablarlo cuando esté todo hecho. Él anunció que no continuará y la verdad es que me sorprendió. Es una situación desagradable, pero podremos reconducir la situación que nos ha planteado», explicaba el presidente blaugrana, que enfatizaba: «Fue una sorpresa porque teníamos un acuerdo para que renovase cuando cumpliera 18 años. Luego vino su agente y dijo que había cambiado de opinión. Nos dijo que no podríamos cumplir lo que habíamos acordado. Intentaremos acabar lo mejor posible para los intereses del club».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Saint-Germain (@psg)

La última del club, ya con el anuncio oficial, ha sido despreciar al joven anunciado su fichaje por el PSG a través de la cuenta oficial del filial, y no del primer equipo. «El FC Barcelona y el PSG han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Pedro Fernández, Dro, al conjunto parisino», decía el comunicado, en el que le deseaban lo mejor: «El Club le desea mucha suerte en el futuro, tanto a nivel personal como profesional».