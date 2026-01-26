Laporta raja contra el futbolista que deja el Barcelona por el PSG: «Es desagradable…»

Joan Laporta está muy cabreado con la salida de Dro Fernández al PSG. Después de la apuesta que hizo el FC Barcelona hace casi cuatro años con el joven mediapunta, el jugador está a un paso de hacer oficial su traspaso al club francés. Una decisión que ha dolido mucho en el conjunto azulgrana después de hacerse ilusiones con él para ser otra perla que podía escribir historia en el Camp Nou.

Desde que anunció a la directiva su deseo de abandonar el Barça, Laporta siempre se ha mostrado resignado cada vez que le preguntaban por la operación. A falta de flecos, ha explicado el por qué de cambiar de equipo apenas unos días después de alcanzar la mayoría de edad: «Tendremos tiempo de hablarlo cuando esté todo hecho. Él anunció que no continuará y la verdad es que me sorprendió. Es una situación desagradable, pero podremos reconducir la situación que nos ha planteado».

«Fue una sorpresa porque teníamos un acuerdo para que renovase cuando cumpliera 18 años. Luego vino su agente y dijo que había cambiado de opinión. Nos dijo que no podríamos cumplir lo que habíamos acordado. Intentaremos acabar lo mejor posible para los intereses del club», expresó en Catalunya Radio.

Es decir, Dro no ampliará el contrato que tenía en el Barça hasta 2027 y se marchará por una cifra que rondará los ocho millones de euros (algo superior a su cláusula) con un compromiso hasta 2030 con el vigente Campeón de Europa. Ya viajó a París para realizar los exámenes médicos y en las próximas horas se espera que el acuerdo esté cerrado al 100%.

Dro llegó como una apuesta firme y de futuro del club. Salió en verano de 2022 del Val Miñor para unirse a La Masía, donde fue escalando hasta este verano en la gira. Hansi Flick le dio minutos para verle de cerca y estuvo en varias convocatorias. En total, jugó cinco partidos oficiales con el primer equipo. Cuatro en Liga ante Real Sociedad, Elche, Athletic y Atlético; y uno en Champions contra el Olympiacos, donde dejó una asistencia. Un proyecto en Barcelona que muere a corto plazo.