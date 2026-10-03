Los expertos instan a poner papel de aluminio en el pelo antes de dormir: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Para las personas con un pelo largo, dormir puede ser un problema si buscas mantener el pelo acomodado. El movimiento constante de la almohada genera fricción, lo que provoca que se deshagan los peinados y favorece la aparición de frizz, especialmente en cabellos ondulados, rizados o con tendencia a resecarse.

Para combatir esta situación, existe un remedio casero empleando papel de aluminio. La técnica promete mantener el cabello en una posición determinada durante horas para ayudar a mantener su forma original y controlar posibles pelos que se levanten por la noche.

¿Cómo dormir sin despeinarte?

Poner papel de aluminio en el pelo antes de dormir es una solución ante esta problemática. Se trata de un truco viral que se emplea para moldear la melena, reducir la electricidad estática y disminuir el encrespamiento nocturno.

El aluminio funciona como conductor eléctrico y ayuda a disipar la carga estática acumulada en el cabello. Envolver mechones secos y divididos en secciones permite conservar la forma que deseemos mantener sin la ayuda del calor. Otra de sus características que algunas personas afirman es que retiene el calor corporal de manera leve, aunque los expertos recuerdan que es un efecto superficial.

¿Para qué sirve?

El principal objetivo es mantener el peinado durante toda la noche. Pero para poder hacer este truco es importante mantener una serie de puntos en cuenta. Es necesario mantener el cabello seco, evitando envolverlo mojado. Seguidamente, hay que dividir el pelo en diferentes secciones para trabajar la forma que se quiera conseguir.

Antes de enrollar cada división con aluminio, hay que enrollar o colocar cada mechón. El papel no debe apretarse en exceso para posteriormente retirar fácilmente el aluminio al día siguiente.

La idea no es que el papel transforme permanentemente la estructura del cabello, sino que ayude a conservar durante unas horas la forma que se le haya dado previamente.

Muchos profesionales advierten que no es una solución real ni un tratamiento de hidratación profundo contra el encrespamiento. En caso de que el papel cause tirones, incomodidad o calor excesivo durante la noche, es necesario retirarlo inmediatamente. Para dormir sin dañar el pelo, se recomienda fundas de almohadas de satén o seda o groors especiales que evitan la fricción.