Tras su entrada a la Junta de Extremadura, Vox ha puesto en marcha una de las principales propuestas de su programa electoral en la comunidad autónoma, bajo el principio de que la formación denomina la prioridad nacional. Con esta medida ha cortado el grifo de la financiación a proyectos en el extranjero para redirigir esos recursos a los problemas de los extremeños, destinando 11,5 millones de euros eliminados del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) a la Consejería de Salud.

Cuatro meses después de que la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional obtuviera un gran resultado en los comicios autonómicos e incrementara su representación parlamentaria, en la cual Óscar Fernández Calle asumió en abril el cargo de vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Este departamento fue creado con el objetivo específico de revisar la estructura administrativa y eliminar trabas burocráticas para optimizar el gasto público dentro de la Junta de Extremadura.

La nueva consejería ha asumido la gestión AEXCID, dedicada a la financiación de las políticas de ayudas a proyectos en el exterior. En declaraciones concedidas a OKDIARIO, Óscar Fernández Calle ha detallado que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en campaña, ha ordenado recortar la financiación destinada a proyectos internacionales —entre ellos programas de diversidad e igualdad en países africanos—. «Aplicando el plan de prioridad nacional, hemos tomado la decisión de cortar completamente la financiación de la AEXCID para destinarla a lo que más importa a los extremeños, en este caso la salud», ha indicado Fernández Calle. Según ha anunciado recientemente el vicepresidente, se han suprimido partidas por valor de 11,5 millones de euros que serán transferidas de forma íntegra a la Consejería de Salud, dirigida actualmente por el Partido Popular.

Óscar Fernández Calle ha detallado a este medio que los trámites administrativos para hacer efectivo el traspaso de alrededor de esos 11,5 millones de euros se encuentran prácticamente concluidos. Asimismo, ha subrayado que «esta partida extraordinaria deberá ejecutarse antes de que finalice el año». Sobre el destino de los recursos, el vicepresidente ha señalado que corresponderá a la Consejería de Salud determinar a dónde serán destinados los fondos: «Por ello será la propia Consejería de Salud la que, a su juicio, determine el reparto de estos fondos recuperados para los extremeños, y no para financiar proyectos en el exterior», ha puntualizado.

Por otra parte, Fernández Calle ha sugerido en la entrevista a OKDIARIO las diversas áreas en que podría emplearse el presupuesto: «Yo he sugerido que se empleen estos fondos en el refuerzo de la lucha contra el cáncer, la mejora de los servicios asistenciales o la adquisición de medicamentos para el sistema público».

La hoja de ruta de Vox en el Gobierno extremeño

Según ha explicado Fernández Calle, este movimiento presupuestario responde directamente a la hoja de ruta que ha implementado Vox en el Gobierno de Extremadura y está sustentado, en primera instancia, en el pacto de coalición suscrito con el Partido Popular. «El acuerdo establece como ejes centrales la supresión de lo que se considera gasto superfluo y la mejora directa de las condiciones de vida de los extremeños».

El vicepresidente ha concluido insistiendo en que esta reasignación de partidas representa un compromiso firme con una gestión rigurosa y eficiente de los recursos públicos: «Se trata de reorientar los recursos públicos hacia necesidades esenciales y mejorar uno de los servicios más importantes que tenemos: nuestra sanidad», ha sentenciado Óscar Fernández Calle.