La NFL fue un éxito en el Santiago Bernabéu. Hace dos semanas, el estadio del Real Madrid se convirtió en un reclamo mundial que atrajo a miles de aficionados para ver el partido entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Un espectáculo deportivo que demostró que España está más que preparado para recibir más partidos en el futuro…pero en Barcelona no quieren que todo el pastel sea para el club blanco.

El deporte norteamericano ya se ha instalado dos años consecutivos en la capital española. En la primera edición, los dos equipos se entrenaron en el Metropolitano y el Bernabéu, pero en las dos ediciones el partido se jugó en el estadio madridista. Un reclamo que ahora quiere tener también el Camp Nou. En Barcelona han visto cómo la NFL es un pozo de dinero y quieren repetir el mismo modelo que ha seguido el Real Madrid. Es por ello que la liga de fútbol americano ya estaría en contacto con el club catalán para comprobar si existe predisposición por parte de los azulgranas de ceder su estadio para albergar un partido de la NFL.

Sería para 2029, ya que será el año en el que el Camp Nou habría terminado las obras y estaría con el 100% de su aforo. Hay que recordar que el Santiago Bernabéu tiene firmado por contrato que también tendrá otro partido en 2027 y otro opcional. En la NFL gusta el estadio culé. Más allá de que esté a estrenar, se valora mucho los 104.000 espectadores para romper récords de asistencias. Un recinto que, si cumple con los plazos y los estándares de calidad, podría tener oportunidad de ser el que releve al Bernabéu, al menos en ese año.

Por ahora, el Real Madrid es el que tiene la iniciativa y las buenas relaciones con la NFL, además de que están encantados de cómo fue la organización del partido de este 2026. El Camp Nou está en la lista de valorar en el futuro., según Mundo Deportivo. De nuevo, los estadios del club blanco y del Barcelona rivalizan por quedarse los eventos deportivos más importantes del mundo: finales de Champions, la final del Mundial 2030… y ahora la NFL.