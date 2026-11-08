El himno de España ha emocionado al Santiago Bernabéu en el partido de la NFL entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals. Tras sonar los acordes del de Estados Unidos y desplegarse su bandera gigante sobre el césped del estadio del Real Madrid, llegaba el turno del himno nacional. Pablo Sáinz-Villegas era el encargado de interpretarlo, en una versión extendida y a guitarra, acompañada por violines, que ha cautivado a los presentes. Antes de que comenzara, se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda.
El himno de España como nunca se había escuchado: una versión a guitarra emociona al Bernabéu en el partido de la NFL
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