Atlanta Falcons – Cincinnati Bengals, en directo: sigue el resultado en tiempo real y cómo va el partido de NFL hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la NFL entre Falcons y Bengals en el Bernabéu
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. El NFL Madrid Game 2026 enfrentará a los Atlanta Falcons con los Cincinnati Bengals. Los primeros actuarán como locales frente a los todopoderosos Bengals de Joe Burrow, que llegan en un gran momento de forma tras sus últimas tres victorias.
Los Falcons, con Bijan Robinson como principal estrella, intentarán dar la sorpresa y desarmar a uno de los candidatos a ganar la Super Bowl este año. Son terceros en la NFC Sur, empatados con el segundo, los Tampa Bay Buccaneers, y una derrota más que los Panthers, primeros con un partido menos.
Por su parte, los Bengals, son segundos de la AFC Norte con 5 victorias y dos derrotas. Encadenan tres victorias consecutivas frente a Dolphins, Ravens y Titans. Y sueñan con conquistar la cuarta seguida en el segundo partido de la historia de la NFL en España.
Los Falcons rozan el touchdown
Dos carreras fabulosas de Bijan Robinson han dejado a los Falcons al borde del touchdown. Lo han tenido con el pase pero ha sido incompleto…
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
Será balón para los Falcons para empezar. Bijan Robinson ya está haciendo de las suyas nada más empezar.
Homenaje al fútbol nacional
La NFL ha rendido homenaje a los campeones y campeonas de fútbol nacional. Thiago Pitarch, campeón de Europa sub-19 con España, Silvia Cristóbal, representante de las campeonas de Europa sub-19, Laia López, campeona del mundo sub-20, Athenea del Castillo, campeona del mundo con España, y Marc Cucurella, campeón del mundo el pasado verano.
Minuto de silencio por las víctimas de Urda
Se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos del accicdente ferroviario de Urda.
Suenan los himnos en el Bernabéu
Es el momento de los himnos. Primero el de Estados Unidos y luego el de España. Taylor Momsen interpreta el americano y Pablo Sáinz-Villegas el español.
Falcons y Bengals se estrenan en el Bernabéu
Falcons y Bengals se miden en el segundo partido de la historia de la NFL en el Santiago Bernabéu.
7-0
¡TOUCHDOWN FALCONS!
El primer touchdown del partido se lo llevan los Atlanta Falcons. Charlie Woerner anota el primer touchdown del encuentro y pone por delante a los Falcons. 7-0 tras anotar la patada.