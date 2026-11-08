A qué hora juegan Atlanta Falcons – Cincinnati Bengals y dónde ver gratis por televisión en directo y en vivo online gratis el partido de la NFL en el Bernabéu

Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals disputan este domingo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu el NFL Game Madrid 2026. El estadio del Real Madrid vuelve a acoger por segundo año consecutivo un partido de la competición más importante de fútbol americano del mundo en un evento que será seguido por millones de espectadores. Te detallamos cuándo es, la fecha y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro del NFL Game Madrid 2026.

Qué equipos juegan el partido de la NFL en el Bernabéu

Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals son los equipos que disputan este domingo 8 de noviembre el NFL Game Madrid 2026, correspondiente a la semana 9 de la temporada regular, con los Falcons como equipo local. Joe Burrow (quarterback), Ja’Marr Chase y Tee Higgins (wide receivers) en los Bengals, y Bijan Robinson, uno de los mejores running backs de toda la competición, junto a Drake London en Atlanta, serán las estrellas que estarán presentes en el Santiago Bernabéu.

Cómo llegan los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals al partido de Madrid

Los Cincinnati Bengals llegan con un balance de 5-2, tres victorias seguidas y una de las ofensivas más explosivas de la liga, y son ligeros favoritos. Los Atlanta Falcons, ahora dirigidos por Kevin Stefanski, llegan con un balance de 3-5 y necesitan una victoria para relanzar su temporada. Bijan Robinson lidera la liga en yardas de carrera, aunque no ha pasado de las 100 yardas en sus últimos cuatro partidos.

Burrow y Chase solo se han enfrentado a los Falcons una vez en su carrera, en 2022, cuando el quarterback lanzó para 481 yardas. Será además la segunda vez que se juegue un partido oficial de la NFL en España: el primero fue el Miami Dolphins-Washington Commanders de 2025, que ganaron los Dolphins en la prórroga (16-13).

A qué hora es el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals: horario del partido

El NFL Game Madrid 2026 entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals se disputa este domingo 8 de noviembre a partir de las 15:30 horas (hora peninsular española) en el Estadio Santiago Bernabéu, con los accesos al estadio abiertos desde las 12:30. Con este horario se tiene en cuenta a los aficionados de Estados Unidos, que podrán ver el partido a las 9:30 de la mañana (hora del Este) desde Georgia y Ohio, respectivamente. Se espera una asistencia cercana a los 80.000 espectadores.

Quién canta los himnos en el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals

Antes del inicio del partido, el guitarrista clásico español Pablo Sáinz-Villegas interpretará el himno de España y la cantante de The Pretty Reckless, Taylor Momsen, el de Estados Unidos. Puedes ver quiénes cantarán los himnos de España y Estados Unidos en el partido de la NFL del Bernabéu con todos los detalles de la previa.

Dónde ver en directo el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals de la NFL por TV y online: canal y streaming hoy

El Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals de la NFL se podrá ver en televisión en España a través de Cuatro, en abierto y de forma gratuita, y online en Mediaset Infinity. DAZN es la cadena privada que también tiene los derechos de la competición y que retransmitirá el partido a través de la TV, tablet o su aplicación a través de teléfonos móviles. Tanto los himnos como el espectáculo del descanso se podrán seguir en directo por estos mismos canales.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro. Estaremos en el Santiago Bernabéu para contarte todo lo que sucede en el NFL Game Madrid 2026 y cuando se escuche el pitido final en el Santiago Bernabéu, publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde el estadio madridista.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals

Además, los aficionados de la NFL en España que no puedan ver el partido, ni en vivo online, ni en streaming, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar todo lo que suceda en el NFL Game Madrid 2026.