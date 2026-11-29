Álex Márquez no correrá en Valencia. Gresini Racing ha informado en la mañana de este domingo que su piloto ha sido trasladado al hospital por un broncoespasmo severo. La ambulancia del circuito ha llevado al de Cervera directamente al Hospital 9 de Octubre para ser atendido. Por tanto, se perderá la última carrera de su hermano Marc en MotoGP.

«Álex Márquez se perderá el último Gran Premio de la temporada. Un broncoespasmo severo ha obligado al piloto a abandonar el circuito y ser trasladado al Hospital 9 de Octubre», reza el comunicado de Gresini Racing por boca del doctor Charte, el médico oficial del campeonato.

En los últimos días, el 73 no se encontraba bien. De hecho, el viernes no pudo cumplir con sus compromisos con la prensa presente en Cheste porque se encontraba con fiebre. El viernes estaba algo mejor, pero todavía seguía bastante fastidiado. Aun así, atendió a los medios de comunicación. Y esta mañana, el circuito ha amanecido con una ambulancia saliendo del mismo y poco después Gresini comunicaba la baja de Álex Márquez para el resto del Gran Premio porque había sido trasladado al hospital.