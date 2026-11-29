María Alfonsín, hija menor de Jaime Alfonsín, quien fuera jefe de la Casa del Rey y continúa desempeñándose como consejero privado de Felipe VI, contrajo matrimonio este sábado 28 de noviembre en Madrid. La joven dio el sí, quiero a su pareja en la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, conocida popularmente como la iglesia de las Calatravas, en una ceremonia rodeada de familiares y amigos.

Aunque el Rey no estuvo presente en esta ocasión, o al menos no han trascendido imágenes de ello, la boda ha vuelto a situar en el foco a Jaime Alfonsín, una de las personas que durante décadas ha mantenido una relación de máxima confianza con Felipe VI. El padre de la novia acompañó a María hasta el altar y ejerció de padrino por segunda vez, después de haber hecho lo propio con su hija mayor, Natalia, en su enlace celebrado en junio de 2024. A aquella celebración sí acudió el monarca, que compartió con la familia ese día tan especial.

Todos los detalles de la boda

Para su gran día, María apostó por la elegancia de la sencillez. La novia lució un vestido blanco roto de estilo minimalista, diseñado por Navascués, con escote palabra de honor, falda larga y una espectacular cola. Completó el conjunto con un tradicional velo de tul, que aportaba un aire clásico a su estilismo nupcial. En cuanto al peinado, se decantó por un discreto moño bajo, que dejaba a la vista unos pendientes largos y brillantes. El ramo, por su parte, puso una nota de color con una delicada combinación de flores en tonos melocotón.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió a la llegada de la novia al templo. María apareció acompañada de su padre en un coche blanco y Jaime Alfonsín estuvo pendiente de ella en todo momento, ayudándola a bajar del vehículo y sujetando tanto la cola del vestido como el ramo. Después, ambos recorrieron juntos el camino hacia el altar, donde esperaba el novio.

Tras la ceremonia religiosa, los recién casados abandonaron la iglesia visiblemente felices y protagonizaron cariñosos gestos ante los asistentes. La celebración continuó en el Casino de Madrid, donde familiares y amigos se reunieron para brindar por la pareja. Entre los invitados se encontraban José Fernando de Almansa y Moreno-Barreda, X vizconde del Castillo de Almansa, grande de España y diplomático ya retirado.

La boda de María llega dos años después del enlace de su hermana Natalia con Álvaro Winzer, celebrado en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, en Alcobendas. En aquella ocasión, Felipe VI acudió a la posterior celebración, aunque no estuvo en la ceremonia religiosa. Una presencia que puso de manifiesto la estrecha relación que une al monarca con Jaime Alfonsín, quien continúa asesorándole tras dejar la jefatura de la Casa del Rey en 2024.