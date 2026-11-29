Este 29 de noviembre, todas las miradas no estarán puestas únicamente en los candidatos políticos. También habrá espacio para analizar a las mujeres que los acompañan y que, desde un segundo plano, forman parte de la imagen pública de sus parejas. Eva Cárdenas, Lidia Bedman y Begoña Gómez representan tres maneras muy distintas de entender el estilo, la elegancia y la comunicación a través de la moda.

Pero ¿quién tiene una identidad estilística más definida? ¿Quién apuesta por la elegancia atemporal y quién ha convertido las tendencias en parte de su sello personal? Jesús Reyes, periodista especializado en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, analiza en profundidad sus elecciones de vestuario y encuentra diferencias especialmente interesantes entre las tres.

Eva Cárdenas: la elegancia de quien no necesita llamar la atención

Si hay una palabra que define el estilo de Eva Cárdenas, es elegancia. Sus apariciones públicas son menos frecuentes, pero precisamente esa discreción no le resta fuerza a una imagen que destaca por su coherencia, sofisticación y naturalidad. «En Eva Cárdenas predominan las siluetas clásicas, los tonos discretos y las combinaciones contenidas, con una elegancia muy personal y escasa ornamentación», explica Jesús Reyes.

Su gran acierto está en apostar por prendas que trascienden las temporadas. Un armario cápsula bien construido, con piezas de calidad, cortes favorecedores y diseños que funcionan más allá de las tendencias del momento. Para el experto, esa es precisamente su mayor fortaleza: «Tiene un armario cápsula perfecto, con prendas que le sientan muy bien y que son fondo de armario. Tiene calidad».

Eva representa esa sofisticación silenciosa que no necesita excesos, grandes logotipos ni complementos llamativos para conseguir un resultado impecable. Su estilo demuestra que, en muchas ocasiones, menos es más y que la verdadera elegancia reside en saber elegir.

Lidia Bedman: feminidad, tendencias y personalidad

En el extremo de una imagen mucho más vinculada al universo de la moda encontramos a Lidia Bedman. Su trayectoria como creadora de contenido le ha permitido construir una identidad visual más amplia, reconocible y expuesta, en la que conviven las tendencias con propuestas clásicas. «Alterna prendas cotidianas con diseños de invitada, vestidos de siluetas definidas, estampados y accesorios protagonistas. También recurre a firmas españolas y a propuestas de carácter femenino», señala Reyes.

Su principal virtud es la versatilidad. Lidia se mueve con soltura entre estilismos de diario y conjuntos más sofisticados, jugando con los complementos, los volúmenes y los detalles que aportan personalidad a cada look.

A diferencia de Eva, cuya elegancia se construye desde la discreción, Bedman apuesta por una imagen más expresiva, en la que la moda tiene un protagonismo evidente. Su exposición habitual en redes sociales también permite identificar mejor sus preferencias estéticas y seguir la evolución de sus elecciones.

Para Jesús Reyes, esa mayor variedad de propuestas facilita reconocer una identidad estilística definida, con una clara inclinación hacia la feminidad, las tendencias y el impacto visual.

Begoña Gómez: de la inspiración ejecutiva a un vestuario demasiado básico

El análisis de Begoña Gómez presenta un contraste interesante. La mujer de Pedro Sánchez ha recurrido tradicionalmente a una estética contemporánea de inspiración ejecutiva, con prendas de líneas depuradas, sastrería, colores sólidos y diseños de creadores españoles.

Sin embargo, según observa el estilista, sus apariciones más recientes muestran un cambio significativo. «Su vestuario ha pasado a ser únicamente funcional. Tiene una imagen poco trabajada, carece de fundamento y simbología», sostiene.

Una evolución que, desde el punto de vista de la moda, ha restado interés a sus estilismos. Si anteriormente encontrábamos una propuesta más elaborada, con una intención estética reconocible, ahora predominan los básicos y las combinaciones que buscan pasar desapercibidas.

Reyes considera que esta elección proyecta «un perfil bajo, informalidad y ausencia». Frente a la sofisticación clásica de Eva Cárdenas y la versatilidad de Lidia Bedman, Begoña parece haber dejado en un segundo plano la construcción de una imagen personal a través de la ropa.

La moda también comunica en política

Las tres mujeres comparten una circunstancia: sus parejas ocupan un lugar destacado en la política española. Y aunque ninguna de ellas debe quedar definida exclusivamente por la trayectoria de sus maridos, lo cierto es que la exposición pública convierte cada aparición en una oportunidad para comunicar. «La posición institucional o partidista de la pareja puede condicionar el contexto en el que se interpreta un estilismo, especialmente durante campañas, actos oficiales o acontecimientos de gran repercusión mediática», explica Reyes.

Los colores, las siluetas, el grado de formalidad y la elección de determinadas firmas adquieren una dimensión adicional. Sin embargo, el experto advierte que no se debe atribuir una estrategia concreta sin evidencias que la respalden.

¿Qué vestirían en una jornada electoral?

De cara al 29 de noviembre, Jesús Reyes plantea tres propuestas coherentes con los códigos estéticos que cada una ha mostrado anteriormente. Para Begoña Gómez, el estilista contempla un traje de chaqueta o una americana estructurada con pantalón recto en tonos neutros. Una apuesta funcional y discreta.

En el caso de Eva Cárdenas, la elección sería un conjunto de líneas limpias, pantalón de sastrería y blusa o chaqueta ligera, siempre dentro de una paleta cromática contenida. Una fórmula que encaja con su elegancia natural y su apuesta por la calidad frente a la cantidad.

Para Lidia Bedman, Reyes se decantaría por un conjunto coordinado o un vestido de corte depurado, incorporando algún detalle actual a través del bolso o el calzado.

Tres propuestas diferentes para un mismo escenario. Porque, como concluye el análisis del experto, la clave está en encontrar el equilibrio entre contexto, comodidad y estilo. Y si algo demuestra esta comparativa es que la elegancia no siempre necesita grandes gestos: Eva Cárdenas la encuentra en la atemporalidad, Lidia Bedman en la personalidad y Begoña Gómez parece haber apostado, al menos por ahora, por la funcionalidad por encima de cualquier intención estética.