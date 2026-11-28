Dar vueltas a una conversación, anticipar una mala noticia o pensar que algo va a salir mal antes de tener motivos para creerlo. La ansiedad puede hacer que nuestra imaginación se convierta en nuestra peor enemiga. Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia, dejó una reflexión que conecta con esta experiencia: «En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz».

La imaginación puede convertirse en nuestra peor enemiga

Immanuel Kant (1724-1804) fue un filósofo alemán cuya obra transformó el pensamiento occidental. Sus reflexiones sobre el conocimiento, la razón y la manera en que interpretamos el mundo siguen teniendo una enorme influencia. Con esta frase, el pensador pone el foco en cómo la falta de información puede dar rienda suelta a nuestra imaginación y hacer que construyamos escenarios que no siempre se corresponden con la realidad.

La idea resulta especialmente reconocible en situaciones cotidianas, ya que un mensaje que no recibe respuesta, una conversación pendiente o la espera de una noticia importante. Cuando no tenemos explicaciones, nuestra mente intenta completar los espacios vacíos. Y, en ocasiones, lo hace imaginando precisamente aquello que más miedo nos provoca.

¿Por qué la incertidumbre aumenta la ansiedad?

La psicología ha estudiado ampliamente la relación entre incertidumbre y ansiedad. La psicología explica que esta emoción está relacionada con la anticipación de posibles peligros o desgracias futuras. Por eso, no siempre necesitamos enfrentarnos a una amenaza real para sentir preocupación, ya que basta con pensar que algo malo podría suceder.

Una investigación publicada en 2023 analiza precisamente cómo influye la incertidumbre en las personas con ansiedad. Sus resultados ayudan a comprender por qué la falta de respuestas puede resultar especialmente angustiosa y por qué algunas personas tienden a reaccionar con mayor intensidad ante situaciones imprevisibles.

Cómo evitar que los pensamientos negativos nos dominen

La reflexión de Kant invita también a recordar una diferencia fundamental, ya que imaginar que algo puede ocurrir no significa que vaya a suceder. Los pensamientos anticipatorios pueden parecer completamente reales, pero no son una prueba de que nuestros temores se vayan a cumplir.

Para gestionar estas preocupaciones, los especialistas recomiendan identificar los pensamientos negativos, diferenciar los problemas que podemos resolver de aquellos que escapan a nuestro control y tratar de centrarnos en el presente.

En definitiva, la reflexión de Kant deja una enseñanza que sigue siendo actual, ya que cuando no tenemos certezas, nuestra imaginación puede llenar el silencio con miedos. Sin embargo, no todo lo que pensamos en los momentos de oscuridad tiene por qué convertirse en realidad.