Santiago Abascal está dispuesto a renunciar al Mundial de 2030 que España organiza con Marruecos y Portugal si Rabat no permite la liberación inmediata de Ceuta. Así lo dijo el líder de Vox en la entrevista con Eduardo Inda, donde además despachó la postura de Feijóo, que plantea renunciar sólo si la FIFA se lleva la final a Casablanca, como «una cosa pequeñita». Para Abascal, que la final se juegue en Madrid «no es lo más importante». Lo esencial es que «la gente en Ceuta tiene su vida congelada», y mientras eso no cambie no quiere «organizar nada con Marruecos». Su plan pasa por suspender el Tratado de Amistad con el reino alauí, acabar con el acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Marruecos y exigir a Rabat que renuncie a reclamar Ceuta y Melilla.

RESPUESTA.- […] Hay que suspender el Tratado de Amistad entre España y Marruecos, que debería estar suspendido ya como consecuencia de la invasión; hay que terminar con el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos y hay que renunciar a la organización de un evento deportivo como el Mundial con Marruecos. Ayer también el señor Feijóo nos decía: «Se va a celebrar en España la…». Es que yo lo que no quiero es organizar nada con Marruecos hasta que Ceuta no esté liberada. Y, por supuesto, Marruecos tiene que renunciar a reclamar Ceuta y Melilla, y a meter a los buques de guerra de Marruecos en aguas territoriales españolas.

PREGUNTA.- Y la final del Mundial… yo hablé de este tema con el señor Feijóo en la entrevista que le hice en agosto; era la primera vez que hablaba sobre el tema. Él plantea renunciar al Mundial si la final, si la FIFA decide que la final no es en España, concretamente en Madrid. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿En mandar al carajo al Mundial si la final no es en…?

R.- No, no, es que yo creo que el señor Feijóo está en una cosa pequeñita. Yo planteo renunciar al Mundial si Ceuta no es liberada inmediatamente. Yo planteo no organizar nada con Marruecos si Marruecos sigue convirtiendo en algo estructural la invasión de…

P.- Sí, pero pongamos que se devuelve a los invasores, a los 15.000 invasores que quedan en Ceuta, a Marruecos. Marruecos los acoge, pero luego llega la FIFA y decide que la final del Mundial sea en Casablanca y no en Madrid. ¿Usted qué haría?

R.- Pues, ya me parece un tema menos importante que el primero, pero me parece mejor que se celebre en España, lógicamente.

P.- Sí, pero digo: ¿renunciaría usted al Mundial si la FIFA obliga a jugar la final del Mundial en Casablanca?

R.- Pues me parece bien, pero no me parece lo más importante, francamente. Me parece además un error de enfoque.

Bueno, sería un feo a España. No sé, debe ser que estoy acostumbrado a las humillaciones, y Ceuta invadida es que me parece una humillación incomparable con todo. […] A mí lo más importante me parece que la gente en Ceuta tiene su vida congelada, que la gente no es libre, que la gente tiene miedo y que Marruecos es culpable y, por supuesto, el capo de la mafia que todavía está en el poder y que espero podamos echar este domingo.