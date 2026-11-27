Santiago Abascal quiere que comprar la primera vivienda no cueste un euro en impuestos. «Aquellas personas que quieran acceder a su primera vivienda tienen que tener impuesto cero», defiende el líder de Vox en la entrevista con Eduardo Inda, donde denuncia que hoy la carga fiscal llega a suponer «un 30% del valor final de la vivienda». Su receta para el problema que asfixia a los jóvenes es «la del sentido común»: bajar la demanda, invitando a salir de España «a los que no tienen que estar», y aumentar la oferta derogando la Ley de Vivienda y los decretos de Sánchez que, según él, han sacado del mercado del alquiler «un montón de viviendas». A ello suma «impuestos disuasorios para las fortunas extranjeras». Y señala al culpable: «El mayor buitre para la vivienda en España ha sido Pedro Sánchez».

PREGUNTA.- Por cierto, me encantó el «buitre» a Pedro Sánchez.

RESPUESTA.- Bueno, pero eso fue colado, ¿no?, sabes… Es que es lo primero que pensé. Y es que además es verdad. El mayor buitre para la vivienda en España ha sido Pedro Sánchez. Tú metes seis millones de personas en un mercado en el que no hay más vivienda, pues el precio sube. ¿Quién es el principal agente de la especulación de la vivienda en España? Pedro Sánchez. Entonces es todo tan falsario… dice: «No, los fondos buitre y tal». No, pero si has sido tú el que les estás permitiendo que hagan el negocio. Él y Colau.

P.- ¿Y cómo va a arreglar usted ese problema de la vivienda que afecta sobre todo a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que no pueden acceder al mercado de renta libre? Y esto puede acabar provocando una revolución a corto o medio plazo, ni siquiera a largo plazo. ¿Qué recetas tiene usted?

R.- Pues muy sencillas: las del sentido común. Si hay un problema de oferta y de demanda, lo que hay que hacer es bajar la demanda. Es decir, invitar a salir de España a los que no tienen que estar en España porque no han sido invitados o porque no saben estar en España o porque están cobrando ayudas sociales que hacen falta a los españoles. En segundo lugar, aumentar la oferta. ¿Cómo? Cambiando las actuales políticas de vivienda, derogando esta Ley de Vivienda, derogando los decretos de Pedro Sánchez que han sacado del mercado del alquiler un montón de viviendas y que están contribuyendo también a la especulación del mercado del alquiler. Es decir, hacer exactamente todo lo contrario de lo que se ha hecho: facilitar la construcción de vivienda por parte del sector privado y de vivienda pública en España. ¿Cómo? Pues bajando, por ejemplo, los impuestos, incluso haciendo algo que creo que es muy importante, diciendo que aquellas personas que quieran acceder a su primera vivienda tienen que tener impuesto cero. No puede ser que los impuestos para ese tipo de vivienda en estos momentos sean un 30% del valor final de la vivienda. Me parecen cosas que son de toda lógica. Y también impuestos disuasorios para las fortunas extranjeras, que creo que es importante también en esto la prioridad nacional.