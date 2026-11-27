Elche y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Martínez Valero en el partido correspondiente a la jornada 14 de Liga EA Sports. Los de Simeone se miden a los ilicitanos en un duelo de urgencia en el que unos no quieren perder el tren de la Liga, mientras que otros buscan salir de los puestos de descenso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Elche – Atlético de la Liga EA Sports y dónde puedes ver por televisión el partido.

Elche – Atlético de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja hasta el Martínez Valero para enfrentarse al Elche en el partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga EA Sports que se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas, las 17:30 horas en Canarias. El equipo de Simeone llega a este duelo después de su victoria ante el Viking en el partido de jornada 5 de la fase de liga de Champions League.

Dónde ver en directo gratis el Elche vs Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

DAZN y Movistar+ son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos del campeonato liguero español y se tienen que repartir los choques entre ellos. Este Elche – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 14 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar La Liga y Movistar Plus+, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Además, también se podrá ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smart TVs, aunque también se podrá seguir todo lo que suceda en el Metropolitano con un ordenador por la web de este operador.

Por otro lado, también tenemos que destacar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 1 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en el Martínez Valero, publicaremos la crónica del Elche – Atlético de Madrid, que corresponde a la jornada 14 de la Liga, y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio en directo el Elche-Atlético de Madrid

Todos aquellos aficionados del conjunto colchonero, del cuadro ilicitano y amantes del fútbol español en general que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de la jornada 1 de la Liga deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Elche-Atlético de Madrid. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser van a conectar con el Metropolitano para contar todo lo que ocurra en este choque de dos clásicos del fútbol español.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Elche-Atlético de Madrid?

El Estadio Martínez Valero acogerá el Elche-Atlético de Madrid que se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas. Inaugurado el 8 de septiembre de 1976, el recinto ilicitano cuenta con una capacidad de 33.732 espectadores que abarrotarán el estadio para este partido liguero en el que ambos equipos se juegan mucho, a pesar de que estamos en el mes de noviembre.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Alejandro Quintero González como árbitro principal de este Elche – Atlético de Madrid, con Alejandro Muñiz Ruiz en el VAR.