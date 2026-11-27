Borja Iglesias nunca he tenido problema en mostrar su apoyo incondicional a la izquierda. A falta de pocos días para que millones de españoles voten en las Elecciones Generales, el futbolista del Celta y de la Selección Española ha querido formar parte de la campaña de su línea política, compartiendo una campaña de lonas fake con mensajes que no han tardado en hacerse virales en redes sociales.

Aunque esta vez no quiso mencionar a ninguno de sus cuatro candidatos ni sus partidos, lo quiso hacer de forma sutil, publicando cinco imágenes de varios carteles recreando situaciones ficticias sobre conversaciones telefónicas, dejando caer que la defensa contra el racismo, la homofobia y el machismo solo es algo que haga la izquierda.

«Han agredido a Pablo al grito de ‘maricón’. Bueno, soy hetero, ¿qué hay de cenar?», escribía el primer intercambio de mensajes. «A Ana le suben el alquiler. Se tiene que ir del barrio. Bueno, yo ya tengo la casa pagadísima. ¡Hoy me voy a Roma!», comentaba el segundo. «No dejan entrar a Omar por el color de su piel. Bueno, ¿y a mí qué? Yo soy blanco. ¿Te pido una copa?», mencionaba el tercero. «A Vero le han gritado ‘vete a fregar’ desde la grada. Bueno, en el fútbol se dice de todo. ¿Vamos al cine hoy?», expresaba el cuarto. «A Nuria le han dado cita para dentro de 6 meses. Bueno, yo tengo seguro privado. Venga, ¿un GTA?», concluía el último.

Todas las lonas con un mensaje político que lanza Borja Iglesias dejando caer que la izquierda debe seguir en el Gobierno para evitar estas situaciones: «Qué fácil sería defender solo los derechos que yo necesito, ¿verdad?». La publicación ha generado un debate en redes sociales sobre la implicación del futbolista en mostrar sin pudor su línea de pensamiento para que sus seguidores voten su misma ideología.