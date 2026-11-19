Las elecciones generales de España están a la vuelta de la esquina. El 29 de noviembre tendremos un nuevo episodio electoral, con el país entero votando… y entre ellos los deportistas nacionales, que tantas alegrías nos han dado en los últimos años. En países como Estados Unidos, los distintos profesionales suelen posicionarse públicamente y dejar claro si son demócratas o republicanos.

En España, basándonos en los políticos y partidos que siguen en sus redes sociales, hemos querido hacer en OKDiario un análisis de la estimación de voto de diversos deportistas icónicos de nuestro país para el próximo 29 de noviembre, día clave en el presente y futuro de la política española.

Empezando por el lado más conservador, exdeportistas como el piragüista Cristian Toro, que actualmente milita en VOX, o Pepe Reina, que ha publicado mensajes en sus redes sociales a favor del partido de Santiago Abascal, son los ejemplos más claros. Marcos Llorente ha sido crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, por lo que encaja en el votante del partido verde. Dani Carvajal, leyenda del Real Madrid y actual jugador del Getafe, sigue en sus redes sociales al líder de VOX, por lo que su voto apunta al lado conservador.

Mirando el caso contrario, jugadores como Borja Iglesias, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal se han posicionado contra la «extrema derecha» en sus redes sociales, por lo que su intención de voto se posiciona hacia Podemos o Frente Amplio. El propio Iglesias confirmó en 2024 que ha votado a distintos partidos a lo largo de su vida y se encuentra en el espectro de izquierdas. En este rango también se puede encontrar a Ana Peleteiro, que ha sido dura con los partidos conservadores, con una visión más feminista y progresista.

Relacionados con el PP, distintos profesionales del deporte han seguido a políticos de su partido en los últimos años, además de posicionarse contra el gobierno de una manera más moderada. Es el caso de Sergio Ramos, leyenda del fútbol y de la selección española, además de un siempre activo en redes sociales, Alfonso Reyes, ex jugador de baloncesto. Figo, ex del Real Madrid y del Barça, se ha posicionado en contra del gobierno en numerosas ocasiones tanto en sus redes sociales como en actos públicos.

En este lado más conservador podría encontrarse Rafa Nadal, quien también ha criticado la crispación que existe en España en los últimos años y ha pedido respeto y racionalidad desde el Gobierno. También existen figuras difusas como Iker Casillas, que ha seguido a Isabel Díaz Ayuso e Irene Montero en los últimos años. A su vez, Rodri, Balón de Oro y timón del Barça, dejó claro en la última celebración del Mundial que puede contar con una visión más conservadora por sus comentarios de «Viva el Rey y viva España».

Diversas opiniones políticas de nuestros deportistas

Gerard Piqué, que siempre ha defendido el derecho de la gente a decidir la independencia de Cataluña, ha criticado públicamente a partidos como VOX o PP, lo que sugiere una intención de voto cercana a ERC, uno de los partidos catalanes que más fuerza ha ganado en los últimos años.

Mikel Oyarzabal, que no sigue a ningún partido político en redes sociales y nunca se ha posicionado, expresó hace unos días el problema de la vivienda en España para los jóvenes. El campeón del mundo cree que es uno de los puntos principales a mejorar en nuestro país.

Lamine Yamal, hijo de migrantes de Guinea Ecuatorial y Marruecos, y héroe de la selección española en el último Mundial, no se ha posicionado políticamente en ningún momento, aunque ha dejado pistas. En mayo de 2026, en la celebración de la Liga por parte del Barça, se le vio con una bandera de Palestina en la rúa, por lo que puede tener una intención de voto totalmente opuesta a VOX o PP.

Diversos partidos políticos de izquierda han usado la figura de la estrella del Barça para sus campañas políticas, pero Yamal no ha contestado ni interactuado con ninguno de esos mensajes pudiendo optar por el voto en blanco. Lo que sí está claro es que Yamal podrá votar por primera vez en su vida en estas elecciones generales.