Bellerín y la homosexualidad: «El fútbol expulsa al mariquita porque los vestuarios no son espacios seguros»

Hablar de homosexualidad en el fútbol parece casi tabú. No solamente por los escasos casos de futbolistas que han reconocido abiertamente su orientación sexual, sino también por el casi nulo porcentaje de futbolistas heterosexuales que sí abordan estos temas. Uno de ellos es Héctor Bellerín, siempre polémico por su estilo, pero un gran defensor del colectivo como demuestra cada vez que tiene la oportunidad delante de los micrófonos.

El actual jugador del Real Betis participó el pasado 23 de junio en el programa Cara al show, presentado por Marc Giró en La Sexta. Durante la entrevista, el lateral abordó diferentes asuntos sociales y respondió de forma directa a una pregunta relacionada con la presencia de futbolistas homosexuales en el deporte rey.

«¿Hay mucho mariquita en el fútbol?», preguntaba con tono gamberro Marc Giró, que forma parte del colectivo, a lo que respondía Bellerín: «A día de hoy yo creo que no». «¿En serio?», respondía el presentador, que no daba crédito a lo que aseguraba el futbolista: «En serio, en serio. Es una pregunta que me hacen muchísimo. Yo no he conocido a nadie. Lo que pasa es que una vez hablé con un antropólogo y me dijo es que a lo largo de… Bueno, cuando los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías, cada año se van saliendo porque son espacios que no son seguros».

La reflexión de Bellerín apunta directamente a la realidad de los vestuarios y a las dificultades que, según interpreta, podrían encontrar determinados jugadores durante su desarrollo deportivo.

#CaraAlShow ¿Hay muchos mariquitas en el fútbol? @HectorBellerin responde a la pregunta del millón 🫶🏻✨ ¡¡Viva la masculinidad no tóxica y vivan Héctor @BorjaIglesias9!! (Sí, la culpa de que Marc Giró hable de guarradas siempre es de la misma señora del público) pic.twitter.com/mk4XJoyXE3 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) June 23, 2026

«O sea, que el fútbol expulsa al mariquita», afirmaba Giró, a lo que respondía que ‘sí’ Bellerín, reconociendo que el fútbol no es un espacio seguro para los homosexuales: «Ah, ahora lo entiendo todo. Porque yo iba para futbolista y me he quedado en presentador. Yo iba para futbolista, pero una cosa…».

El tema de la homosexualidad en el fútbol profesional lleva décadas generando debate. Numerosos jugadores, ex futbolistas y especialistas han señalado en distintas ocasiones la existencia de presiones, estigmas o temores que dificultan que algunos deportistas hagan pública su orientación sexual mientras permanecen en activo.

«Con tu amigo Borja Iglesias, os han llamado de maricón para arriba a vosotros. Sin serlo, además. Que eso sí me parece un mérito», decía también Giró, en relación a la amistad y valores que comparte Bellerín con Borja Iglesias, ex compañeros en el Betis pero amigos en la actualidad: «Al final nosotros tuvimos la suerte de que por separado ya hemos sido vistos como ser un arquetipo, digamos, parecido. Y de repente coincidimos los dos en el mismo equipo, cuando me lo encontré en el Betis, nos enamoramos completamente. En el Betis fuimos uña en carne y a día de hoy seguimos manteniendo ese contacto. Nosotros nos hemos servido de mucha ayuda el uno al otro, porque no es lo mismo lo que hace uno en un vestuario que lo que hacen dos».

El defensa del Betis fue también preguntado por comportamientos relacionados con el racismo, la homofobia y el machismo que todavía aparecen en algunos estadios. En su respuesta, consideró que determinados comportamientos encuentran actualmente en los recintos deportivos un espacio donde se manifiestan con mayor visibilidad. Según explicó, el fútbol continúa actuando como un reflejo de la sociedad y considera que el clima de tensión existente y la sensación de impunidad ante ciertas conductas favorecen que algunos aficionados exhiban actitudes que fuera de los estadios serían menos habituales…