La FIFA prohibe 23 banderas en el España – Francia: entre ellas la del Sagrado Corazón

La FIFA es muy estricta a la hora de permitir símbolos en los partidos que organiza y, en estas semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia, no iba a ser menos. El máximo organismo del fútbol sólo permite que se porten y se muestren símbolos oficiales de los países participantes, alejándose de manifestaciones políticas o que puedan ser discriminatorias u ofensivas. Por ello, en Dallas, sólo podrán exhibirse la bandera constitucional española y el escudo. Lo mismo sucede con Francia, que únicamente podrá mostrar su bandera nacional y los símbolos de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Se prohíbe específicamente la bandera de la cruz de Borgoña, utilizada también como símbolo carlista. Lógicamente, entre las enseñas vetadas aparecen también las esteladas independentistas de Cataluña, así como las banderas franquistas y el Águila de San Juan, representativo del régimen de Franco. Sí que sorprende que aparezcan las banderas del Sagrado Corazón entre las que la FIFA no deja exhibir. Entre los símbolos franceses, aparecen banderas con la cruz celta o de grupos ultras.

La FIFA es bien clara en su reglamento. En el código de conducta aparece un apartado en el que se prohíbe «cualquier material, incluidos, pero no limitados a pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y otros artículos, que sean de naturaleza política, ofensiva y/o discriminatoria». Por ello, suelen permitirse únicamente la exhibición de las banderas nacionales vigentes en cada país. De hecho, en el Mundial hubo ya polémica con la permisividad de las banderas iraníes en la fase de grupos, al permitir la del régimen de los ayatolás y no la anterior.