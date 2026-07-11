La reflexión de Jorge Valdano para que España gane a Francia: «Hay un jugador que no puede faltar»

España ya prepara las semifinales ante Francia el próximo martes. La expectación ante la que muchos llaman la final anticipada del Mundial es total y los de Luis de la Fuente parten como la selección que quiere redondear a la selección más en forma del campeonato. La Roja pasó por algún que otro apuro contra Bélgica en cuartos y eso sembró dudas sobre si el campanazo de plantarse en la final es posible. Una gesta que, para Jorge Valdano, es posible si se producen algunos cambios con nombres propios como la clave para todo.

El ex jugador argentino se pasó por la televisión mexicana y analizó que España tuvo momentos de relajación durante el partido ante los diablos rojos. Un problema que no pueden tener contra los de Deschamps, quienes arrollaron a Marruecos horas antes: «Francia asustó, pero España no. Tiene el potencial, pero contra Bélgica no asomó hasta el final. Tienen que crecer un 25% si quieren que el partido tenga el peso que todos esperamos que vaya a tener. Todos pensamos que España es el único equipo que puede vencerlos con claridad».

Valdano y el jugador que debe jugar sí o sí contra Francia

Después de una gran racha de imbatibilidad, Unai Simón encajó el primer gol del Mundial en cuartos. Para Valdano, radica en la importancia de la fortaleza mental: «Mostró menos convicción en lo que hacía a pesar de adelantarse en el marcador. Pensamos que iba a tomar el mando y no lo iba a perder. Recibió el primer gol del Mundial, acusó el golpe y el partido estuvo en el limbo».

También abordó que, para ganar a Francia, De la Fuente no puede volver a dejar en el banquillo a Pedri si quiere ganar a los franceses: «No estuvo y eso fue una decisión arriesgada. Antes del partido a la gente le costó entenderlo; incluso creían que era por algo físico. Pedri, después de Lamine y Rodri, es un jugador que no puede faltar porque le da armonía al equipo. Contra Francia no faltará nadie y jugarán con una superconcentración para estar a la altura contra un rival que se ha mostrado irresistible desde que empezó el campeonato», concluyó Valdano.