Por qué Pedri no es titular con España contra Bélgica

La suplencia de Pedri es la gran novedad, y la única, del once de España para su partido de cuartos de final contra Bélgica en el Mundial 2026. El canario, indispensable para Luis de la Fuente durante toda su etapa como seleccionador, se queda fuera de esta gran cita tras flojear en los anteriores encuentros, especialmente en octavos ante Portugal.

Pedri se mostró bastante errático en los pases y daba la sensación de que los nervios se habían apoderado de él. Por tanto, el motivo de que no sea titular es una decisión técnica de De la Fuente. También hay que tener en cuenta que, si se cumplen los pronósticos, España pasará a semifinales, donde se encontraría con Bélgica.

Dosificar a Pedri y que entre en la segunda parte contra la selección belga podría suponer que el canario llegue fresco a esa final anticipada contra Francia. Todo ello, por supuesto, si España gana este viernes en Los Ángeles (21:00 horas). Su lugar en el centro del campo lo ocupa Fabián Ruiz, que formará junto a Rodri Hernández en el doble pivote, con Dani Olmo como mediapunta otra vez.

Como decimos, la ausencia de Pedri es la única diferencia con las dos últimas alineaciones de España en el Mundial. Tras el partido frente a Austria en dieciseisavos, De la Fuente había encontrado su once tipo. Sin embargo, el seleccionador ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de sentar a los mejores si no están finos y fiel reflejo de ello es que el del Barcelona arrancará desde el banquillo ante Bélgica.

El once de España sin Pedri

De esta forma, los once elegidos son los siguientes: Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri y Fabián en el centro del campo; Álex Baena y Lamine Yamal en los extremos; Olmo en la mediapunta y Mikel Oyarzabal en la punta del ataque. Lo lógico sería que, tras ser relegado de la titularidad, Pedri tenga minutos en la segunda mitad y así tener un mayor control de balón.