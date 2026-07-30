Crisis migratoria en Ceuta, en directo: situación en la frontera, reacciones y última hora de la emergencia nacional
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno la declaración de la emergencia nacional y la creación de un mando único para coordinar la respuesta
JUCIL exige responsabilidades al Gobierno por la «invasión orquestada» de Ceuta
JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, denuncia públicamente la grave crisis de seguridad y humanitaria que se está viviendo en Ceuta, así como el abandono absoluto en el que las autoridades del Estado español han dejado a la ciudadanía de Ceuta y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La asociación califica la situación actual como una «invasión orquestada», de la que no se ha visto nada igual en décadas, y exige una actuación inmediata y responsabilidades políticas directas al Gobierno de la Nación, al ministro del Interior y a la ministra de Defensa por su inacción, su falta de respuesta y la puesta en riesgo de las vidas de los propios inmigrantes.
A juicio de JUCIL, resulta imprescindible articular los mecanismos adecuados de respuesta ante este escenario insostenible. Por ello, la asociación respalda explícitamente que se active la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional. Mientras Marruecos está dejando pasar a todo el mundo de forma indiscriminada y los inmigrantes están entrando por miles, las autoridades españolas mantienen a los militares encerrados en los cuarteles. Esta inacción deja el peso de la contención casi en exclusiva sobre los hombros de la Guardia Civil —que no puede actuar sola ante tal magnitud—, acompañada de intervenciones puntuales de algunos agentes de la Policía Nacional limitadas a la identificación.
Sánchez transmite a Vivas que el Gobierno «está trabajando ya» en la crisis migratoria en Ceuta
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han mantenido este jueves una conversación en la que el mandatario local ha trasmitido a Sánchez «la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad» tras la entrada masiva de migrantes a nado y el presidente del Gobierno le ha asegurado que «el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto».
Según un comunicado remitido a Europa Press por la presidencia de la ciudad autónoma, Sánchez ha confirmado a Vivas que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará este viernes a Ceuta para «seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones que resulten necesarias».
Hazte Oír denuncia la inacción del Gobierno en Ceuta y llama «Nerón» a Sánchez: «España arde y él se va de vacaciones»
Hazte Oír, personada como acusación popular en todos los casos de corrupción del Gobierno, denuncia el colapso de los recursos en Ceuta.
Para Hazte Oír, «estamos ante una auténtica invasión y ante el fracaso del Estado en su primera obligación: proteger el territorio nacional, controlar sus fronteras y garantizar la seguridad de los españoles».
«Sánchez se ha convertido en el Nerón de España: contempla cómo el país arde, ve cómo la frontera de Ceuta se desborda y él piensa en sus vacaciones de cinco semanas. Mientras, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo y los servicios de emergencia trabajan al límite», señala Hazte Oír.
Para esta organización, «el caos fronterizo es negligencia, no solidaridad. España necesita más medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional, autoridad en la frontera y una posición firme ante Marruecos para que cumpla sus obligaciones. Ceuta es España y su frontera es la frontera de todos los españoles. Si Sánchez no puede gobernar ni está dispuesto a hacerlo, debe marcharse»
Delegación de Gobierno dice que hay «normalidad en los comercios» de Ceuta
La actividad comercial en Ceuta se desarrollaba con normalidad este jueves, a primera hora de la tarde, ante la llegada masiva a la ciudad de migrantes que han flanqueado la frontera con Marruecos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.
No obstante, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Ceuta han precisado que algunos establecimientos sí han optado por cerrar sus puertas «de forma puntual», aunque se trata de decisiones «individuales» adoptadas por cada negocio y no de una medida coordinada del conjunto del sector.
Miles de inmigrantes rompen el cordón policial en Ceuta camino del interior de la ciudad autónoma
Los miles de inmigrantes ilegales que han entrado a Ceuta desde Marruecos flanqueando la frontera este jueves han roto el cordón policial desplegado a primera hora de la tarde en la zona de El Tarajal, en el lado español, para contener la entrada masiva de migrantes. Tras superar el control, se dirigían al interior de la ciudad autónoma, según ha podido comprobar Europa Press.
Previamente, los asaltantes estaban siendo controlados y dirigidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por las fuerzas de seguridad del Estado, pero, ante la multitud aglomerada en la zona del cordón policial, comenzaron a rebasarlo.
A los inmigrantes que alcanzan la costa ceutí por mar se suman decenas más que consiguen rodear el espigón y acceder a pie a territorio español, obligando a mantener un amplio despliegue policial en la zona.
Rescatados cuatro cuerpos sin vida en menos de 24 horas
En total, entre la jornada del miércoles y la mañana de este jueves han sido cuatro los cuerpos sin vida recuperados, una cifra que vuelve a reflejar la crudeza de la presión migratoria que está soportando la ciudad autónoma.
El miércoles comenzó con el hallazgo de un cadáver en la zona de la piedra del Pineo. Posteriormente, durante la tarde, los servicios de rescate recuperaron otros dos cuerpos sin vida, elevando a tres los fallecidos localizados durante esa jornada.
Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos tras la crisis migratoria
Ceuta ha solicitado al Gobierno de la nación que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de inmigrantes marroquíes, según ha aprobado la junta de portavoces de la asamblea de la ciudad autónoma.
INGESA cancela consultas del centro de salud del Tarajal para atender en Urgencias tras la invasión de inmigrantes
La dirección de Atención Primaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) solicitó cancelar prácticamente todas las consultas del centro de salud del Tarajal en la mañana de este jueves y que todo el personal apoyase al área de Urgencias del mismo centro de salud.
Militares marroquíes instando a cruzar a Ceuta
«El Gobierno de España dice que Marruecos colabora, pero se ve a militares marroquíes cómo están alentando a menores a cruzar. Y todos lo ven, no se puede publicitar lo contrario.Qué pasa en Marruecos, qué hay detrás de todo esto, se tendrá que saber porque Ceuta está pasando la peor crisis de todas. Esto es imparable, no puede soportarse una situación así», según informan medios de Ceuta.
Podemos ve incomprensible que el Gobierno no active la emergencia nacional en Ceuta y exige la dimisión de Marlaska
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado este jueves al Gobierno que declare la emergencia nacional ante la llegada de migrantes a Ceuta, remarcado que no entiende por qué el Ejecutivo no la activa, y ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si no da una respuesta a esta emergencia.
Así se ha pronunciado en declaraciones en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro,, recogidas por Europa Press, después de la entrada de cientos de personas desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta, donde también se han registrado cruces a nado y por el espigón.
Fernández ha sostenido que «es incuestionable que Ceuta no da abasto para atender a toda esta gente» y ha criticado que el Gobierno no haya decretado la emergencia nacional. «No lo puedo comprender», ha afirmado.
Sindicatos de Policía denuncian que Marruecos no está haciendo «absolutamente nada» para impedir las entradas a Ceuta
Los sindicatos SUP y Jupol de la Policía Nacional denuncian que las autoridades marroquíes «no están haciendo absolutamente nada» para impedir la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tanto por el mar como por el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad autónoma indican que Marruecos «ya no está reteniendo a nadie» y que para los agentes es «imposible» hacer frente a la situación actual, que califican de «colapso total».
El Sindicato Médico de Ceuta pide la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender a los migrantes
El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender la llegada masiva de personas migrantes que se ha producido en los últimos días y que se suma a las «graves carencias estructurales» del sistema sanitario local.
Así lo recoge la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un comunicado en el que muestra su apoyo a los profesionales ceutíes, quienes han aseverado que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha «desbordado» los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.
Exteriores desvincula la crisis de Ceuta del viaje de Sánchez a Argelia: «La relación con Marruecos es excelente»
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desvinculado la crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada de miles de personas en las últimas horas desde Marruecos, del viaje del presidente Pedro Sánchez a Argelia el pasado 20 de julio y ha defendido que la relación con Marruecos es «excelente».
«La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia», han indicado a Europa Press fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares, que también han señalado que la coordinación en migración, así como con «otros temas» es «muy intensa».
Presión migratoria en Ceuta similar a la de mayo 2021
Ceuta está soportando una importante presión migratoria sin comparación, equiparable a la de mayo de 2021. No hacen más que entrar cientos y cientos de marroquíes sin control alguno.
«Todos los ministerios implicados en la gestión migratoria (Interior, Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Política Territorial e Infancia) están actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta», se indica desde Interior.
Marlaska viajará a Ceuta este viernes ante la invasión masiva
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado esta misma mañana con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta este viernes, a primera hora, para seguir la evolución de la situación y mantener encuentros con las autoridades de la ciudad autónoma, de la Delegación del Gobierno y con los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Marruecos achaca las entradas masivas en Ceuta a bandas criminales
Marruecos ha achacado la entrada masiva de migrantes en la frontera con Ceuta a «organizaciones criminales» y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es «ejemplar», según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.
Marlaska niega a Vivas aplicar la emergencia nacional a la crisis migratoria en Ceuta
El Gobierno ha aclarado que no es posible aplicar la declaración de emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de «socorro» al Gobierno y ha pedido la «emergencia nacional» por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el «mando único» con acciones «contundentes» que respondan a una crisis de «esta magnitud y naturaleza».
Fuentes del Ministerio del Interior han explicado, tras la petición del presidente de Ceuta, que dicha declaración forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil.
Vox acusa a Sánchez de ser el «responsable» de la situación migratoria en Ceuta
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el responsable de la situación migratoria que atraviesa la ciudad de Ceuta, que ha definido como «asalto masivo».
Precisamente este jueves el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de «socorro» al Gobierno en la que ha pedido la «emergencia nacional» por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el «mando único» con acciones «contundentes» que respondan a una crisis de «esta magnitud y naturaleza».
Más de 1.500 ilegales entran a nado en 10 días, el equivalente al 2% de su población
Según los datos facilitados por el presidente de Ceuta, la sobreocupación del área de menores es de un 2.400% y el número de inmigrantes ilegales que se encuentran fuera de los centros de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro de los mismos.
Las cifras oficiales incluyen más de 1.500 llegadas de inmigrantes en los últimos días y unas 300 personas que a diario consiguen entrar en Ceuta a través de la frontera. El Gobierno de Ceuta ha detallado que, solo el miércoles, más de 800 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos y Argelia intentaron acceder de forma irregular a la ciudad autónoma, principalmente a nado.
Ceuta reclama la emergencia nacional por la presión migratoria
Ceuta vuelve a convertirse en el principal foco de la crisis migratoria en España. El aumento de las llegadas por vía marítima, la presión sobre los servicios de emergencia y la petición de Juan Jesús Vivas para que se declare la emergencia nacional marcan una jornada clave.
UGT reclama reforzar la seguridad privada ante la crisis migratoria
FeSMC UGT Ceuta reclama un refuerzo preventivo de los servicios de seguridad privada ante el incremento de la presión migratoria que está soportando la ciudad y que, según la organización sindical, requiere una planificación anticipada de los recursos.