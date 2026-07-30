Crisis migratoria en Ceuta, en directo: situación en la frontera, reacciones y última hora de la emergencia nacional

La crisis migratoria vuelve a poner a Ceuta en el centro de la actualidad tras varios días marcados por un fuerte incremento de las llegadas de migrantes a nado desde la costa marroquí.

La presión sobre la ciudad autónoma ha llevado al límite los recursos de acogida, especialmente el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los dispositivos destinados a menores, mientras los servicios sanitarios y de emergencia alertan de una situación cada vez más complicada.

En este contexto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno la declaración de la emergencia nacional y la creación de un mando único para coordinar la respuesta, una petición que el Ministerio del Interior ha rechazado al considerar que este mecanismo no está previsto para una crisis migratoria. Mientras tanto, las llegadas continúan y el Ejecutivo mantiene el refuerzo de medios en la ciudad, con la visita prevista del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para seguir de cerca la evolución de la situación.

Cientos de inmigrantes entran en Ceuta, en directo hoy: última hora de la crisis migratoria en España