Ceuta no da más de sí: el Gobierno reparte inmigrantes por otras comunidades tras la oleada de llegadas

La presión migratoria que soporta Ceuta continúa dejando imágenes que evidencian la situación límite que atraviesa la ciudad autónoma. Un total de 39 inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano, han abandonado este miércoles el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta rumbo a la Península, en el primer traslado de personas acogidas en estas instalaciones desde que comenzó la actual oleada de entradas de inmigrantes procedentes de Marruecos.

El movimiento pretende aliviar la enorme presión que soporta el centro, que se encuentra completamente desbordado: cuenta con 512 plazas, pero ya supera los 700 residentes. A esta saturación se suma además una situación especialmente complicada en los alrededores del CETI, donde, según fuentes del propio centro, más de 400 personas permanecen acampadas en las inmediaciones a la espera de poder entrar después de ser registradas por la Policía Nacional.

La imagen resulta especialmente llamativa: mientras el centro supera ampliamente su capacidad oficial, cientos de personas permanecen fuera esperando poder acceder a las instalaciones. La situación se produce después de que Ceuta haya recibido durante los últimos días un importante número de llegadas de ciudadanos extranjeros procedentes de Marruecos.

Primer traslado desde el inicio de la crisis

El grupo que ha salido este miércoles del CETI está formado principalmente por personas de origen subsahariano. Entre ellos hay ciudadanos procedentes de países como Sudán, según han informado los propios inmigrantes.

Se trata del primer traslado realizado desde que comenzó la actual crisis migratoria, marcada por la llegada de centenares de extranjeros a Ceuta desde la pasada semana. La Delegación del Gobierno trata así de liberar espacio en unas instalaciones que se encuentran al límite de su capacidad.

Los 39 inmigrantes han sido trasladados hasta la Estación Marítima de Ceuta acompañados por efectivos de Cruz Roja y personal del propio CETI. Allí han embarcado en el ferry de las 11:30 horas con destino a Algeciras, desde donde serán derivados posteriormente a otras comunidades autónomas. El objetivo es que continúen en la Península sus respectivos procesos de regularización y los trámites administrativos correspondientes.

Más de 400 personas esperan fuera

Pero el traslado de este grupo apenas supone un alivio frente a la magnitud del problema. Más de 400 personas permanecen en las inmediaciones del CETI, según las fuentes consultadas, esperando poder acceder al centro después de haber sido registradas por la Policía Nacional.

La situación pone de manifiesto la presión que está sufriendo Ceuta tras las llegadas registradas en los últimos días. El CETI, diseñado para atender a 512 residentes, ha llegado a superar los 700, mientras un número todavía mayor de personas permanece en el exterior.

El traslado de estos 39 inmigrantes supone, por tanto, un primer intento de reducir la saturación de las instalaciones. Sin embargo, el volumen de personas que continúan llegando y las que permanecen a las puertas del centro mantienen a Ceuta ante una situación especialmente complicada.

La Delegación del Gobierno pretende continuar con la descongestión del CETI mediante nuevos traslados a otras comunidades autónomas, una medida que permitirá liberar plazas y hacer frente a la presión existente en las instalaciones.

Mientras tanto, la estampa de cientos de inmigrantes esperando a las puertas de un centro que ya acoge a casi 200 personas más de las que puede albergar oficialmente vuelve a poner el foco sobre la gestión de la presión migratoria en Ceuta.