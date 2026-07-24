Un guardia civil resulta herido durante un intento de entrada irregular en la frontera de Ceuta

Un agente de la Guardia Civil resultó herido durante un operativo desplegado en la frontera de Ceuta para impedir un intento de entrada irregular, un incidente que ha reavivado las críticas por la falta de efectivos y de recursos materiales en uno de los puntos más sensibles de la frontera sur de Europa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha aprovechado lo ocurrido para exigir al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil un refuerzo «urgente» de las plantillas destinadas a la ciudad autónoma.

Según ha informado la AUGC en un comunicado, los hechos tuvieron lugar este jueves 23 de julio durante una intervención en el perímetro fronterizo. En el transcurso del operativo, el agente sufrió una caída que le provocó lesiones en una mano, ambos brazos y una rodilla, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.

La asociación profesional ha trasladado su apoyo al guardia civil herido y le ha deseado una pronta recuperación, al tiempo que ha advertido de que este tipo de sucesos pone de manifiesto «la elevada peligrosidad» que afrontan diariamente los agentes encargados de la vigilancia de la frontera de Ceuta.

Desde AUGC sostienen que los servicios se desarrollan con una «evidente falta de recursos humanos y materiales», una situación que, según denuncian, incrementa el riesgo para los efectivos y dificulta el desempeño de sus funciones con las garantías de seguridad necesarias.

Por ello, la organización ha reclamado una mayor dotación de personal, así como medios técnicos y materiales que permitan hacer frente a las incidencias que se producen de forma habitual en el perímetro fronterizo. A su juicio, la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea requiere una respuesta acorde con la realidad operativa a la que se enfrentan los agentes sobre el terreno y la seguridad de estos profesionales debe convertirse en una prioridad.

Reacciones políticas

Desde el PP de Ceuta consideran «inaceptable» que los efectivos destinados a la vigilancia fronteriza tengan que afrontar situaciones de elevado riesgo sin los recursos humanos y materiales adecuados. Asimismo, han advertido de que las denuncias formuladas por las asociaciones profesionales no pueden seguir siendo ignoradas y han alertado de la posibilidad de que algunos servicios lleguen a prestarse mediante patrullas unipersonales, una circunstancia que consideran especialmente preocupante.

Por su parte, Vox Ceuta ha vinculado el suceso con la falta de medios en la frontera y ha insistido en la necesidad de incrementar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la ciudad autónoma.