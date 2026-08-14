La AEMET insta a cerrar ventanas y persianas a partir de esta hora en Cataluña: diluvios, tormentas y granizo

Cerrar ventanas y persianas a partir de esta hora en Cataluña, la AEMET no duda en advertir que llegan diluvios, tormentas y granizo. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en estas fechas.

Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en mente y que puede convertirse en un problema en estos días en los que media España está de vacaciones. Cataluña ha recibido miles de visitantes en la semana del eclipse que muchos han aprovechado para sumergirse de lleno en un territorio que vive un auge del turismo que puede verse afectado por este fenómeno. Las ventanas y persianas las vamos a ver cerradas a partir de esta hora. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista.

Cataluña se prepara para cerrar las ventanas y persianas a partir de esta hora

A partir de esta hora llega un cambio de tendencia que deberemos empezar a tener en mente. Son tiempos de aprovechar al máximo un tiempo que podría acabar siendo la antesala de algo más. En especial, en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Estos días que parece que nos aventuraremos hacia un cambio de tendencia que puede ser esencial que controlemos. Sobre todo, si descubrimos que estaremos ante una situación poco común. Lo que puede pasar es que pasemos de las altas temperaturas de días anteriores a un marcado cambio de tendencia.

Estaremos pendientes de un giro radical que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que realmente cada paso contará de una forma diferente. Estamos a merced de una previsión del tiempo que puede ser clave en estos días.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto se convierte en la antesala de algo más. El otoño está un paso más cerca en esta parte del país.

Diluvias, tormentas y granizo activan la alerta de la AEMET

La AEMET lanza un importante avance ante una serie de procesos que pueden cambiarlo todo. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en unas fechas en las que cada pequeño gesto cuenta. Estaremos pendientes de saber qué pasará con un tiempo que nos invita a cerrar las puertas y ventanas ante estas alertas por el tiempo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución diurna en Pirineos, donde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. Temperaturas con cambios ligeros, y con valores significativamente elevados exceptuando zonas montañosas y litorales, salvo el Ampurdán. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur en el litoral y prelitoral en horas centrales».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente altas en zonas interiores, excepto en zonas altas de montaña. Tormentas en Pirineos que pueden ser localmente fuertes y extenderse a zonas colindantes».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se espera un aumento de la inestabilidad con el acercamiento de una vaguada que en los días siguientes podría transicionar hacia una dana. No obstante, por la mañana los cielos permanecerán poco nubosos en general, excepto en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria, que junto con el litoral de Alborán tendrán nubes bajas y con precipitaciones débiles en el Cantábrico. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, dejando chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental peninsular. Estas tormentas pueden ser puntualmente fuertes, con rachas muy fuertes y granizo en las sierras del sureste, sistemas Cantábrico e Ibérico y zonas aledañas. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto. Posibles bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán. Calima ligera en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en la Península, salvo en el arco mediterráneo, donde no se esperan cambios. El descenso será notable en el Cantábrico oriental y en descenso ligero en los archipiélagos. Se mantendrán por encima de 35 grados en la mayoría de la Península e islas. Podrán rebasar los 40 en el Guadalquivir y en el Ebro y puntualmente en los otros valles atlánticos del sudoeste y en el Genil y el Segura. Pocos cambios para las mínimas. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, nordeste, incluso meseta norte y Cantábrico y en las islas, por encima de 25 en el Mediterráneo y sur de Gran Canaria».